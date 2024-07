Sem estrelas no masculino, futebol dos Jogos de Paris começa nesta 4ª feira

Sem suas maiores estrelas, pelo menos na chave masculina, a bola vai começar a rolar nesta quarta-feira (24) no torneio olímpico dos Jogos de Paris 2024 com as estreias de três candidatas ao ouro: Argentina, Espanha e a anfitriã França.

Como o futebol dos Jogos não faz parte do calendário da Fifa, os clubes não são obrigados a ceder seus jogadores.

Divididas em quatro grupos, as 16 seleções Sub-23, cada uma delas podendo contar com até três jogadores acima de 23 anos, começam a disputa, que terá seu ápice no Parque dos Príncipes, palco da grande final, no dia 9 de agosto.