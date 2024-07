Seleção brasileira masculina de basquete chega a Paris nesta terça-feira, 23

O Time Brasil conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos após vencer os donos da casa, a seleção da Letônia, na final do Pré-Olímpico, no dia 7 de julho, por 94 a 69

Após desembarcarem em Paris, a delegação segue para Lille, onde foi montada a subvila olímpica para a primeira fase do basquete. As partidas acontecem no Estádio Pierre Marouy, que conta com espaço para 25 mil pessoas.

Na quarta-feira, 24, o Time Brasil terá um amistoso contra a seleção canadense de basquete, às 14 horas, no horário de Brasília. A partida será realizada com os portões fechados e servirá como uma última preparação para a estreia nas Olimpíadas, que acontece no dia 27, às 12h15min, no horário de Brasília, contra a França, do jovem astro Victor Wembanyama.

Nos dias 30 de julho e 2 de agosto, às 11 horas e 6 horas, respectivamente, a seleção brasileira enfrenta Alemanha e Japão em busca de uma vaga nas quartas de finais das Olimpíadas. Apenas os dois melhores de cada grupo – e os dois melhores terceiros colocados gerais – avançam para a próxima fase.