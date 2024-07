Adriana Cardoso, do handebol, ressalta orgulho de representar o Ceará nas Olimpíadas

29.10.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Handebol - Final Brasil x Argentina. Adriana Cardoso Crédito: Rafael Bello/COB

Uma das integrantes do quinteto cearense que estará presente nas Olimpíadas de Paris-2024, Adriana Cardoso, ponta-direita da seleção brasileira feminina de handebol, comentou sobre a oportunidade de representar o Estado na competição. "É sempre uma honra e orgulho poder representar o meu país e meu Estado. Ainda mais em um evento esportivo dessa magnitude. É realizar um sonho. Faz um tempo que saí do Ceará, mas o Ceará está dentro de mim e levo ele comigo a tudo que vou", disse a atleta ao O POVO. Com apenas uma vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, a jogadora da seleção projetou a trajetória do Time Brasil no handebol feminino em solo francês.