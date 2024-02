Comitê divulga design das medalhas de Paris 2024; veja

A famosa joalheria francesa Chaumet foi a escolhida para produzir as peças. Segundo o presidente do Comitê Organizador, Tony Estanguet, a decisão veio de um “desejo de tornar estes objetos únicos e singulares” .

O Comitê Organizador das Olimpíadas de Paris 2024 divulgou nesta quinta-feira, 8, o design das medalhas que serão distribuídas aos atletas vencedores. Foram produzidas 5.084 medalhas, as quais têm um detalhe especial: uma peça de ferro que já fez parte da Torre Eiffel foi colocada no centro.

Comitê divulga design das medalhas de Paris 2024: como elas são?



As medalhas continuam sendo de ouro, prata e bronze, distribuídas de acordo com a posição em que o atleta termina a prova. As medalhas de Paris 2024 têm uma peça em formato de hexágono, que foi feita com ferro original da Torre Eiffel.

O material é parte do monumento, retirado durante as obras de modernização dos elevadores da Torre Eiffel, no século XX.

Na parte de trás, está Nice, deusa grega da vitória, com a Acrópole grega e a Torre Eiffel ao fundo. As medalhas Olímpicas e Paralímpicas são gravadas com o nome do esporte, da disciplina e do evento nas bordas.

As Olimpíadas de Paris começam no dia 26 de julho e o Brasil já garantiu 150 vagas na competição. Esse número deve dobrar nos próximos meses, com os últimos campeonatos pré-olímpicos.