Vôlei masculino: Brasil vence Alemanha novamente e encerra preparação para Olimpíadas

Seleção brasileira masculina de vôlei encerrou a preparação para as Olimpíadas Crédito: Dirk Guldner

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a vencer a Alemanha, neste domingo, 21, em Saarbrucken, na Alemanha. Após ter vencido os alemães por 3 a 2 na última sexta-feira, 19, em uma partida sofrida, o Time Brasil encerrou a preparação para as Olimpíadas com uma vitória por 3 sets a 1 diante dos europeus. Com um início de partida forte, o Brasil conseguiu controlar o ataque alemão e venceu primeiro set por 25 a 18. Já no segundo set, a equipe brasileira chegou estar atrás do placar em alguns momentos, mas conseguiu fechar o set em 25 a 22 após ataque voltar a funcionar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No terceiro set, os alemães melhoraram, principalmente após a entrada do ponteiro Karlitzek. Liderando uma reação da Alemanha, o ponteiro encontrou espaços na defesa do Brasil e contribuiu diretamente para o triunfo no set, que terminou em 25 a 20 para os europeus.