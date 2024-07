Rayssa Leal desembarca em Paris e mostra confiança para os Jogos Olímpicos

A skatista de 16 anos chega com moral para os Jogos em Paris e deve disputar um lugar no pódio olímpico, assim como fez em 2021

A skatista Rayssa Leal desembarcou em Paris nesta tarde de sábado, 20, no horário da França, para iniciar sua preparação no país para as Olimpíadas de Paris. A "Fadinha", apelido que segue a atleta desde a última edição dos Jogos Olímpicos, foi recebida por fãs estrangeiros e brasileiros no Aeroporto Charles de Gaulle.

Medalhista de prata no skate street, em Tóquio 2020, a atleta de 16 anos de idade demonstra muita confiança em todo trabalho feito ao longo das últimas temporadas para a disputa da segunda edição dos Jogos Olímpicos da sua carreira.

"Além de me divertir e dar o meu melhor, a minha meta é ter um bom resultado. A expectativa está enorme, eu estou doida para chegar na Vila Olímpica, conhecer o pessoal, ver os novos atletas. Estou vindo para a minha segunda edição e sou muito novinha, mas tem gente vindo para a primeira’’, disse Rayssa.