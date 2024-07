Vôlei masculino: Brasil sofre, mas vence Alemanha em amistoso pré-Olimpíadas

Em preparação para as Olimpíadas de Paris-2024, a seleção brasileira masculina de vôlei realizou nesta sexta-feira, 19, um amistoso diante da Alemanha em La Moselle, na França. No tie-break, a equipe comandada por Bernardinho superou o time alemão por 3 sets a 2 em uma partida sofrida.

O grupo brasileira iniciou a disputa com a desvantagem. Imponente, a Alemanha conquistou a vantagem por 21 a 25, mas a igualdade geral foi alcançada pela equipe verde e amarela no segundo set, quando o time triunfou por 25 a 23. No terceiro e quarto set, seguiu a dinâmica do time alemão somar a vantagem (29 a 31) e o Brasil ir em busca da igualdade (25 a 19), de modo que a partida foi para o tie-break, com triunfo verde e amarelo consolidado por 17 a 15.

Antes da estreia do Brasil diante da Itália no próximo sábado, 27, às 8 horas, pelos Jogos Olímpicos, os times voltam a se enfrentar em Saarbrucken no domingo, 21, às 9 horas.