Seleção brasileira de vôlei feminino treina pela primeira vez em Paris visando Olimpíadas

A seleção brasileira feminina de vôlei realizou nesta sexta-feira, 19, seu primeiro treino em solo francês. A equipe seguiu a preparação para as Olimpíadas de Paris 2024 no Gymanase des Docks.

A delegação desembarcou na capital francesa também nesta sexta-feira, 19, sendo recepcionada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em Serre Wangary. O local é uma das bases do Time Brasil em Paris. Lá, as atletas assistiram palestras promovidas pela entidade.

A ponteira Gabi Guimarães ressaltou a importância da recepção feita pelo Comitê. "Como chegamos meio que às cegas no país dos Jogos, você contar com esse apoio do COB logo na chegada, saber que teremos espaços para uma boa alimentação, para encontrar familiares e amigos, de preparação mental etc, faz muita diferença para nós", pontuou.