Delegação brasileira de vôlei desembarca em Paris para as Olimpíadas

A seleção chega como uma das grandes favoritas a subir no pódio olímpico e conquistar uma medalha. No vôlei feminino, o Time Brasil é bicampeão olímpico, tendo conquistado ouro em 2008 e 2012.

A delegação com a Seleção Brasileira feminina de vôlei já está em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos 2024 . No desembarque desta sexta-feira, 19, o técnico José Roberto Guimarães, dono de quatro medalhas olímpicas, ressaltou a importância de participar de mais uma edição do evento.

Vila Olímpica aberta

A Vila Olímpica dos Jogos de Paris-2024 abriu oficialmente as portas nesta quinta-feira, 18, para receber os primeiros atletas que disputarão o evento esportivo, que começará no dia 26 de julho. Delegações da Colômbia, Tailândia e Austrália foram as primeiras a entrar no complexo.



A abertura da Vila Olímpica e a entrada dos primeiros atletas é sempre um momento simbólico em cada edição e a constatação de que a cerimônia de abertura dos Jogos está muito próxima.