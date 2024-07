Seleção feminina realiza primeiro treino na França antes de estreia nas Olimpíadas

Repórter do caderno de Esportes

Brasil irá estrear na busca por medalha no futebol feminino diante da Nigéria na próxima quinta-feira, 25, às 14 horas, no estádio de Bordeaux, na França

A seleção brasileira feminina realizou nesta sexta-feira, 19, o primeiro treino pré-estreia nas Olimpíadas de Paris-2024 em terras francesas. No Centro de Treinamento Edouard Stehelin, em Bourdeaux, na França, o grupo comandado pelo técnico Arthur Elias realizou atividades com a bola simulando situações de jogo e finalizou o momento com treino de cobranças de pênalti.

Antes das atividades, a atacante Adriana, que atualmente joga no Orlando Pride, nos Estados Unidos, salientou a importância da prática em campo focar "nos detalhes" que, segundo ela, é o que deve definir a classificação das equipes na busca por medalhas.

“Detalhe de uma bola parada, por exemplo, tanto na frente para fazer um gol como na defesa para evitar o gol adversário. Devemos ter toda atenção possível não só nos jogos, mas também nos treinos do dia a dia”, alertou ela.