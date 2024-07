Dupla brasileira consegue feito inédito e disputará Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris-2024

Pela primeira vez na história, o Brasil terá dois atletas disputando Olimpíadas e Paralimpíadas no mesmo ano. A tenista de mesa Bruna Alexandre foi convocada para concorrer às medalhas na modalidade pelas duas competições, enquanto o velocista Gabriel Garcia irá disputar o revezamento 4x100m no atletismo e será guia de Jerusa Geber no paratletismo.

No caso de Bruna, a atleta ajudou a seleção brasileira a conquistar a vaga nos jogos de Paris e, pela convocação, foi credenciado à disputa. Na Rio 2016, ela somou dois bronzes e nas Olimpíadas de Tóquio 2020 alcançou uma prata e um bronze, se tornando a maior medalhista paraolímpica do país.

"Ser convocado para os Jogos Olímpicos me dá uma sensação de gratidão, felicidade e dever cumprido. Eu, a Jerusa e o Luiz pensamos muito para dar tudo certo, inclusive na minha carreira solo. Agora, fomos recompensados com essa convocação para os Jogos Olímpicos. Não cheguei a esse feito sozinho. Nós três sempre estamos batalhando juntos para chegarmos aos nossos objetivos. Estou muito orgulhoso e muito grato ao Time Jerusa. É um ano muito importante para nós ", acentuou ele.

Na carreira solo, foi a primeira vez que o atleta foi chamado para as Olimpíadas, fato comemorado com Jerusa e Luiz Henrique Barbosa, técnico da dupla.

Brasileiro em Olimpíada e Paralimpíada

Será a primeira vez que brasileiros disputam Olimpíadas e Paralimpíadas no mesmo ano, mas outros atletas do país já disputaram as duas competições em anos diferentes. Atleta do remo, Nilton da Silva Alonço participou das Olimpíadas de 1976, 1984 e 1988 e das Paralimpíadas de 2008, em Pequim.