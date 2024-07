Horário das Olimpíadas: veja que horas serão disputados os Jogos

As Olimpíadas de Paris 2024 começam em breve, com competições ocorrendo desde a madrugada no Brasil; confira os horários dos Jogos

As Olimpíadas de Paris terão início dentro das próximas semanas. Com o fuso horário de cinco horas de diferença, diversas competições vão acontecer durante a madrugada no Brasil. Na modalidade de surfe, que será disputada no Taiti, a diferença de fuso horário aumenta para sete horas.

Embora a Cerimônia de Abertura seja o pontapé inicial - não oficial - das Olimpíadas, as competições vão começar já na quarta-feira, 24 de julho .

A previsão é que a abertura tenha início às 19h30 no horário de Paris, na França. Portanto, considerando o fuso horário, no Brasil a abertura deverá ter início às 14h30 (horário de Brasília) .

A abertura terá início no dia 26 de julho. Em 2024, o comitê organizador dos jogos decidiu inovar ao realizar o evento fora de uma arena esportiva, com a apresentação das delegações nas margens do Rio Sena . Os atletas vão desfilar em barcos para a recepção do público.

O futebol masculino será o centro das atenções no primeiro dia, com os Estados Unidos enfrentando a França, país anfitrião, no Stade Vélodrome, em Marselha. Além disso, o Rugby de sete também vai ter início durante o dia 24.

Mais uma modalidade que vai se iniciar antes da abertura é o handebol, que terá início na quinta-feira.

Olimpíadas de Paris 2024: horário do time Brasil

O Brasil vai iniciar os jogos olímpicos no dia 25 de julho, atuando no futebol e no handebol, ambos femininos. Confira em qual horário a seleção brasileira dos esportes atuantes no dia 25 de julho terá jogos em disputa:

Brasil x Espanha - Handebol Feminino - 9 horas (horário de Brasília) - Rodada Preliminar - Grupo B



x Espanha - - 9 horas (horário de Brasília) - Rodada Preliminar - Grupo B Brasil x Nigéria - Futebol Feminino - 14 horas (horário de Brasília) - Grupo C

Olimpíadas de Paris 2024: horário de início dos principais esportes

Após a abertura no dia 26, a maratona de competições será frenética, tendo fim somente no encerramento das Olimpíadas no dia 11 de agosto.

Já no dia 27, a seleção brasileira de basquete vai enfrentar a França de Victor Wembanyama, as disputas de medalha na natação vão percorrer todo o dia e esportes com diversas estrelas também vão se iniciar, como skate, surfe e tênis.