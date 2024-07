Skate nas Olimpíadas: quais serão os dias da modalidade nos Jogos

A disputa está prevista par acontecer em julho e agosto. Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

Os corações apaixonados do skate estão mais ansiosos do que nunca. Após sua estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, o esporte está de volta para a competição nas Olimpíadas de Paris 2024, na famosa Place de la Concorde, no coração da capital francesa. LEIA TAMBÉM| Dia Mundial do Skate: esporte venceu preconceitos e virou modalidade olímpica Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os maiores skatistas do mundo se enfrentarão nos Jogos Olímpicos de Paris nas duas modalidades mais populares do esporte: park e street.

Nas provas que consistem em duas fases, preliminares e finais, os atletas devem realizar suas manobras mais impressionantes durante suas apresentações, além de atender aos critérios de grau de dificuldade, velocidade e variedade de movimentos. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Confira os dias do Skate nas Olimpíadas de Paris 2024 A disputa por medalhas do Skate ocorre em julho e agosto. As categorias Skate Street feminino e Skate Street masculino ocorrem nos dias 27 e 28 deste mês.

Já as categorias Skate Park feminino e Skate Park masculino ocorrem nos dias 6 e 7 de agosto. Veja a programação completa: Street masculino — 27 de julho (sábado) Preliminar: 12h às 15h30min

Final: 17h às 19h Street feminino — 28 de julho (domingo) Preliminar: 12h às 15h30min

Final: 17h às 19h Park feminino — 6 de agosto (terça-feira) Preliminar: 12h30min às 16h

Final: 17h30min às 19h30min Park masculino — 7 de agosto (quarta-feira) Preliminar: 12h30min às 16h

Final: 17h30min às 19h30min Cada um dos quatro eventos contará com 22 esportistas em Paris, em um total de 88 atletas no skate. Serão 24 brasileiros, o limite máximo de skatistas por país permitido para a Série: 12 em cada evento, seis por gênero. Apenas o Brasil alcançou este número.