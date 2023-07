Cearense é campeã de torneio de skate street inédito no Nordeste

Natural de Aracati, Karol Lima venceu o Amazing AM, em Fortaleza, no último sábado, 15

Principal circuito interestadual de skate street amador do Brasil, o Amazing AM foi disputado no último sábado, 15, em Fortaleza, sendo a primeira vez no Nordeste. A coroação local veio com o título da cearense Karol Lima, na categoria feminina.



Natural de Aracati, Karol Lima empolgou o público que compareceu ao Skate Park, localizado na Avenida Beira Mar. Ela superou Isa Corleone e Carol Bandeira. No ranking do Skate Total Urbe (STU), principal competição profissional da categoria, a atleta figura na 18ª posição.



Entre os homens, o título ficou com Lincoln Santos, em disputa acirrada. Diguin Rodrigues e Felipe Maracajá, foram segundo e terceiro colocados, respectivamente.

A competição já revelou até campeão do Skate Total Urbe e candidato a Paris-2024. Idealizado por Davison Fortunato, um dos mais respeitados skatistas do Brasil, o evento contou com categorias feminina e masculina e terá mais de 100 participantes. A etapa de Fortaleza acontecerá no Skate Park, localizado na Avenida Beira Mar, durante os períodos da manhã e tarde.



Depois da disputa no Ceará, a ccompetição fechará a temporada em Balneário Camboriú, Santa Catarina, em setembro. A cada etapa são distribuídos R$15 mil por categoria e um troféu sustentável. O evento, em Fortaleza, contou com as parcerias de Monster Energy, Maze Shop, Fesk (Federação Cearense de Skateboard) e realização da TheOne Management. Antes de Fortaleza, o torneio passou por Mogi Das Cruzes, município localizado na região metropolitana de São Paulo.