Basquete nas Olímpiadas: conheça o grupo do Brasil, datas e jogos

O Brasil recém conseguiu sua vaga após vencer a Letônia na final do Pré-Olímpico, que estava valendo uma vaga nos Jogos de Paris em 2024. Com uma vitória de 94 a 69, a seleção brasileira irá retornar aos jogos, visto que ficou fora da última edição.

Presente durante as edições de 2012 e 2016 dos Jogos Olímpicos, o armador Marcelinho Huertas foi um dos destaques da seleção durante a final.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem a presença do titular Raul Neto e do outro armador, Yago, que se contundiu no começo do jogo, coube a Huertas comandar a equipe, que teve grande eficiência tanto ofensiva quanto defensivamente.