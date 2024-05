Sede olímpica do remo e da canoagem: um quebra-cabeça logístico e de segurança

Localizada a cerca de quinze quilômetros ao leste de Paris, a base náutica de cinco hectares, remodelada para os Jogos, consiste num estádio de águas agitadas e num grande lago natural com dois quilômetros de comprimento.

O estádio náutico de Vaires-sur-Marne, única instalação olímpica do departamento de Sena e Marne, na periferia parisiense, sediará as provas de remo e canoagem, assim como a canoagem slalom sem interrupção, de 27 de julho a 10 de agosto.

Na sede departamental da polícia, em Melun, cerca de quarenta quilômetros ao sul, uma equipe reflete sobre o dispositivo de segurança, com uma foto de satélite pendurada numa parede.

Cercado por imensas florestas, o lago não possui nenhuma proteção especial e é acessível a todos, o que preocupa a polícia local, encarregada de garantir a segurança do perímetro durante os Jogos.

Para "impermeabilizar" a base náutica, serão instalados vários quilômetros de grades acorrentadas e cobertas com lonas. Este isolamento será acompanhado por câmeras e várias patrulhas policiais percorrerão o perímetro a pé, de bicicleta ou a cavalo.

Como parte do objetivo de limitar o impacto ambiental dos Jogos, Paris-2024 pede aos visitantes que utilizem o transporte público e os carros serão proibidos perto das instalações olímpicas.

Transportar espectadores durante os Jogos Olímpicos, cerca de 36 mil por dia, segundo as previsões dos organizadores, tampouco é uma tarefa fácil.

A mais próxima, a de Vaires-Torcy, fica a dois quilômetros, cerca de 25 minutos a pé, e só é utilizada pela linha ferroviária Transilien P, que faz ligação com a Gare de l'Est (Estação do Leste) de Paris.

Para facilitar a circulação do público, haverá ônibus gratuitos com origem e partida de duas estações suburbanas de trem RER um pouco mais distantes (10 e 20 minutos de carro), em Chelles (RER E) e Bussy Saint Georges (RER A). Estas duas linhas chegam ao centro de Paris.

Para os residentes da zona que, no entanto, decidam vir de carro, "até o final do mês haverá um mapa de estacionamentos" que estará localizado a "2 ou 3 estações" de RER ou Transilien da sede, indica à AFP, a autoridade que administra os transportes públicos na região parisiense Île de France Mobilité.

Será necessário estacionar, pegar o trem e terminar o trajeto a pé ou de ônibus.

