Ingressos das Olimpíadas de Paris: como comprar e quanto custa

Conforme as informações divulgadas, todos os eventos estavam disponíveis para compra desde o início e alguns já estão com entradas esgotadas. Ao mesmo tempo, novos ingressos podem surgir para diferentes esportes .

No site, também há vendas para os Jogos Paralímpicos, que serão realizados entre 28 de agosto e 8 de setembro.

Olímpiadas de Paris 2024: veja as principais datas dos Jogos

Os Jogos Olímpicos de Paris terão início no dia 26 de julho e serão finalizados no dia 11 de agosto. Algumas das principais modalidades já possuem datas e confrontos definidos.

O futebol começará no dia 24 de julho, antes mesmo da cerimônia de abertura, com as seleções masculinas.

O Brasil, vencedor do ouro nas duas últimas edições, não conseguiu se classificar. O futebol feminino, com as brasileiras já classificadas, começa no dia 25.

