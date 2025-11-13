Contra o Pato, Fortaleza BC precisa vencer fora de casa para se recuperar no NBB

Contra o Pato, Fortaleza BC precisa vencer fora de casa para se recuperar no NBBO Carcalaion enfrenta a equipe parananense nesta sexta-feira, 14, buscando sair da vice-lanterna do NBB
Sem vencer a quatro partidas no Novo Basquete Brasil (NBB), O Fortaleza Basquete Cearense encontra o adversário quase ideal para retomar o rumo dos resultados positivos. O Carcalaion vai até Pato Branco (PR), nesta sexta-feira, 14, às 19h30min, para enfrentar o Pato Basquete, atual 18º colocado na tabela, uma posição a frente do time cearense.
Isto ocorre porque o Tricolor entrou em quada somente seis vezes na temporada, inferiores as oito partidas do adversário, que somou dois pontos a mais por este motivo. É importante relembrar que o NBB usa o critério de somatória de pontos para definir a partida, onde uma vitória vale dois pontos e a derrota vale um.
A equipe paranaense venceu somente um jogo, contra o lanterna Vasco-RJ e amarga três confrontos sem triunfos. Apesar de ter enfrentado o favorito Flamengo-RJ, o time Pato-branquense também duelou contra adversários de menor nível técnico, como Botafogo-RJ e Cruzeiro-MG, saindo derrotado em ambas as oportunidades.
Apesar de o Fortaleza também não vir de vitórias, o calendário da equipe justifica tal acontecimento. Na sequência de quatro revezes consecutivos, o Carcalaion perdeu para o mesmo Flamengo, foi derrotado no clássico para o Unifacisa, nono colocado, e também não conseguiu superar o Corinthians, terceiro colocado, e o Mogi, sexto colocado.
Um ponto que pode ser favorável ao clube cearense no duelo são os números ofensivos ruins do Pato Basquete. O time paranaense tem a terceira pior média de pontos da liga, 70,6 pontos, e quarto pior aproveitamento da linha de três pontos, com somente 21,38%.
O ataque pouco explosivo do adversário poderia dar um ânimo na defesa do Caracalaion, que possui marcas negativas até o momento. Os cearenses são a terceira equipe que mais sofreu pontos, com média de 87,1 por partida, a segunda em média de erros por partida, e a 18ª em rebotes totais, sendo também a 18ª em rebotes defensivos.
Em contrapartida, a linha de três pode reservar um duelo interessante. O Ala Jack Gohlke, do Fortaleza, é considerado o melhor arremessador do perímetro de toda a liga. Nesta temporada, o americano 11,5 arremessos de fora do garrafão tentados por partida e marcando 69 pontos com o fundamento.
O Pato Basquete, porém, é a sexta melhor equipe defendendo o quesito, sofrendo em média somente 24 pontos de arremessos tentados do perímetro. Tendo este cenário em vista, o Carcalaion pode ter um de seus melhores pontuadores limitados pela defesa adversária.