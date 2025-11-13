Contra o Pato, Fortaleza BC precisa vencer fora de casa para se recuperar no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense vem de três derrotas seguidas / Crédito: Suelenn Ladessa/Desk Manager Mogi Basquete

Sem vencer a quatro partidas no Novo Basquete Brasil (NBB), O Fortaleza Basquete Cearense encontra o adversário quase ideal para retomar o rumo dos resultados positivos. O Carcalaion vai até Pato Branco (PR), nesta sexta-feira, 14, às 19h30min, para enfrentar o Pato Basquete, atual 18º colocado na tabela, uma posição a frente do time cearense. Isto ocorre porque o Tricolor entrou em quada somente seis vezes na temporada, inferiores as oito partidas do adversário, que somou dois pontos a mais por este motivo. É importante relembrar que o NBB usa o critério de somatória de pontos para definir a partida, onde uma vitória vale dois pontos e a derrota vale um.