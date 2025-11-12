Com grande estrutura, Fortaleza recebe Copa das Federações de Beach Tennis no dia 17

Com grande estrutura, Fortaleza recebe Copa das Federações de Beach Tennis no dia 17A competição oferecerá uma área de convivência de 4.000 m², com estrutura coberta, banheiros climatizados, segurança 24 horas e espaço cultural.
Fortaleza recebe, entre os dias 17 e 22 de novembro, 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis, considerada a maior competição por equipes da modalidade no Brasil. Dentre os principais atrativos desta edição do torneio está a ampla estrutura fornecida para os atletas e ao público presente.
A competição contará com uma área de convivência de 4.000 m², contendo estrutura coberta, banheiros climatizados, segurança 24 horas e espaço cultural. A organização do torneio também destaca a inclusão da praça de alimentação com diversas opções para o público presente e uma área de lazer integrada ao local.
A arena principal, localizada na avenida Historiador Raimundo Girão, 1002, no Aterro da Praia de Iracema, contará com arquibancadas para mil pessoas, camarote VIP com vista para o mar, rampa de acessibilidade e espaços climatizados, com intuito de garantir conforto e inclusão ao público.
A estrutura montada para o torneio é composta, ao todo, por 38 quadras que receberão equipes compostas tanto por atletas profissionais como também grupos amadores, em diversas categorias. Junto dos jogos, o campeonato também contará com programações paralelas voltadas ao público geral.
Os organizadores do certame tem expectativas de atrair um público superior a 60 mil pessoas durante os seis dias de programação.
Thaís Cortez, diretora da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), acredita que o evento é uma forma do estado do Ceará se consolidar ainda mais como referência na modalidade e que a estrutura da competição condiz com o tamanho do acontecimento.
"Fortaleza vai receber um evento que une alto nível esportivo, organização e uma experiência única para atletas e público. A arena na Praia de Iracema simboliza o crescimento do beach tennis e a força do Ceará no cenário nacional", destaca.
Saiba mais sobre a Copa das Federações de Beach Tennis:
A Copa das Federações de Beach Tennis é idealizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT) e terá o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e de empresas fomentadoras do turismo local.
O torneio tem a expectativa de reunir 2.300 atletas de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a FCTBT. A competição é disputada coletivamente, com representantes de cada Estado se enfrentando em diversas categorias para somar pontos. Ao fim dos jogos, o estado que obtiver maior somatório será declarado o vencedor.
