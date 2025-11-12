Com grande estrutura, Fortaleza recebe Copa das Federações de Beach Tennis no dia 17

A arena principal contará com arquibancadas para mil pessoas / Crédito: Stephan Eilert/Copa das Federações de Beach Tênnis/Divulgação

Fortaleza recebe, entre os dias 17 e 22 de novembro, 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis, considerada a maior competição por equipes da modalidade no Brasil. Dentre os principais atrativos desta edição do torneio está a ampla estrutura fornecida para os atletas e ao público presente. A competição contará com uma área de convivência de 4.000 m², contendo estrutura coberta, banheiros climatizados, segurança 24 horas e espaço cultural. A organização do torneio também destaca a inclusão da praça de alimentação com diversas opções para o público presente e uma área de lazer integrada ao local.

Thaís Cortez, diretora da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), acredita que o evento é uma forma do estado do Ceará se consolidar ainda mais como referência na modalidade e que a estrutura da competição condiz com o tamanho do acontecimento. "Fortaleza vai receber um evento que une alto nível esportivo, organização e uma experiência única para atletas e público. A arena na Praia de Iracema simboliza o crescimento do beach tennis e a força do Ceará no cenário nacional", destaca. Saiba mais sobre a Copa das Federações de Beach Tennis: A Copa das Federações de Beach Tennis é idealizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT) e terá o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e de empresas fomentadoras do turismo local.

