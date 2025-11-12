Cearenses vencem etapa do Mundial de Kite Surf na Praia da Taíba

Brasileiros foram destaque na última etapa do Mundial de Kite 2025 / Crédito: Svetlana Romantsova/GKA Tour

Os cearenses, Artur Santos Morais, de 34 anos, e Kesiane Rodrigues, de 30, conquistaram os títulos masculino e feminino do GKA Kite World Cup Brasil 2025 — etapa brasileira do circuito mundial de Kite Surf — realizada no último domingo, 9, na praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante. Natural da Taíba, o atleta venceu a competição em casa e consolidou-se como um dos principais nomes da modalidade no cenário internacional. Seis vezes campeão brasileiro, Artur superou atletas de diversos países e, na decisão, bateu o carioca Pedro Matos — que, mesmo com a derrota, conquistou o título mundial.

Já sua conterrânea, da Praia do Preá, conquistou no litoral cearense sua segunda vitória em um circuito mundial da modalidade — contabilizando sua maior pontuação em um único ano da competição. Na decisão, Kesiane superou a francesa Capucine Delannoy. Todavia, assim como no masculino, a rival da cearense na decisão também conquistou o mundial deste ano. “Vencer em casa tem um sabor único. É aqui que tudo começou, e conquistar esse título diante da minha família, dos amigos e de toda a comunidade da Taíba é uma emoção indescritível. O vento, as ondas e o carinho do nosso povo me impulsionaram até o topo”, afirmou Artur. “Estou muito feliz de estar aqui na Taíba representando o Brasil e o nosso Ceará. É demais competir aqui com a melhor do mundo e vencer na minha casa. O mar estava difícil, com poucas ondas, mas consegui encaixar algumas manobras e aproveitar ao máximo. Competição é assim, e a ideia era ganhar. Estou na minha terra e não queria perder. Estou muito feliz com esse título”, disse Kesiane. Campeões mundiais A praia da Taíba foi a escolhida neste ano para receber a etapa brasileira do mundial, sendo a última do ano. Entre os meses de março e novembro, 69 atletas — sendo 41 do masculino e 28 do feminino — de 15 países diferentes passaram pelas etapas de Cabo Verde e Marrocos até descobrirem quais seriam os campeões mundiais em praias cearenses.

No masculino, o troféu foi para a prateleira do brasileiro Pedro Matos. Com a vitória na etapa de Cabo Verde e o 2º lugar no Marrocos, quis o destino que o carioca conquistasse o título logo cedo. Já nas quartas de final do circuito da Taíba, Pedro encarou e superou o italiano Airton Cozzolino — vice-líder do ranking, atrás somente do brasileiro. Mas a conquista do mundial só aconteceu na fase seguinte, quando Pedro derrotou o búlgaro Nicola Abadjiev, com uma virada decidida nos segundos finais, após o kitesurfista europeu liderar a bateria a última onda. Mesmo já consagrado campeão, o carioca avançou até a final, até ser superado pelo cearense. Já no feminino, a decisão do título mundial foi um pouco menos dramática. A francesa Capucine, que ficou com o 2º lugar na etapa da Taíba, já chegou ao Ceará como campeã mundial de forma antecipada, após conquistar todas as etapas anteriores do mundial.