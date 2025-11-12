Cearenses vencem etapa do Mundial de Kite Surf na Praia da Taíba

Cearenses vencem etapa do Mundial de Kite Surf na Praia da TaíbaA etapa brasileira do circuito mundial de Kite Surf foi realizada no último domingo, 9, na praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante
Os cearenses, Artur Santos Morais, de 34 anos, e Kesiane Rodrigues, de 30, conquistaram os títulos masculino e feminino do GKA Kite World Cup Brasil 2025 — etapa brasileira do circuito mundial de Kite Surf — realizada no último domingo, 9, na praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante.
Natural da Taíba, o atleta venceu a competição em casa e consolidou-se como um dos principais nomes da modalidade no cenário internacional. Seis vezes campeão brasileiro, Artur superou atletas de diversos países e, na decisão, bateu o carioca Pedro Matos — que, mesmo com a derrota, conquistou o título mundial.
Já sua conterrânea, da Praia do Preá, conquistou no litoral cearense sua segunda vitória em um circuito mundial da modalidade — contabilizando sua maior pontuação em um único ano da competição. Na decisão, Kesiane superou a francesa Capucine Delannoy. Todavia, assim como no masculino, a rival da cearense na decisão também conquistou o mundial deste ano.
“Vencer em casa tem um sabor único. É aqui que tudo começou, e conquistar esse título diante da minha família, dos amigos e de toda a comunidade da Taíba é uma emoção indescritível. O vento, as ondas e o carinho do nosso povo me impulsionaram até o topo”, afirmou Artur.
“Estou muito feliz de estar aqui na Taíba representando o Brasil e o nosso Ceará. É demais competir aqui com a melhor do mundo e vencer na minha casa. O mar estava difícil, com poucas ondas, mas consegui encaixar algumas manobras e aproveitar ao máximo. Competição é assim, e a ideia era ganhar. Estou na minha terra e não queria perder. Estou muito feliz com esse título”, disse Kesiane.
Campeões mundiais
A praia da Taíba foi a escolhida neste ano para receber a etapa brasileira do mundial, sendo a última do ano. Entre os meses de março e novembro, 69 atletas — sendo 41 do masculino e 28 do feminino — de 15 países diferentes passaram pelas etapas de Cabo Verde e Marrocos até descobrirem quais seriam os campeões mundiais em praias cearenses.
No masculino, o troféu foi para a prateleira do brasileiro Pedro Matos. Com a vitória na etapa de Cabo Verde e o 2º lugar no Marrocos, quis o destino que o carioca conquistasse o título logo cedo. Já nas quartas de final do circuito da Taíba, Pedro encarou e superou o italiano Airton Cozzolino — vice-líder do ranking, atrás somente do brasileiro.
Mas a conquista do mundial só aconteceu na fase seguinte, quando Pedro derrotou o búlgaro Nicola Abadjiev, com uma virada decidida nos segundos finais, após o kitesurfista europeu liderar a bateria a última onda. Mesmo já consagrado campeão, o carioca avançou até a final, até ser superado pelo cearense.
Já no feminino, a decisão do título mundial foi um pouco menos dramática. A francesa Capucine, que ficou com o 2º lugar na etapa da Taíba, já chegou ao Ceará como campeã mundial de forma antecipada, após conquistar todas as etapas anteriores do mundial.
Todavia, mesmo sem o mundial em disputa, a conquista da etapa da Taíba rendeu à Kesiane o vice-campeonato do GKA Kite World Cup 2025.