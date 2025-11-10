Os motivos da sequência de derrotas do Fortaleza Basquete Cearense

Técnica Jelena Todorovic conversa com jogadores do Fortaleza Basquete Cearense / Crédito: Lázaro Viana/Divulgação

O Fortaleza Basquete Cearense atravessa um difícil momento na atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) após um começo promissor. Nesse domingo, 10, o Carcalaion foi derrotado por 80 a 76 pelo Mogi Basquete, no ginásio da Unifor, na capital cearense, e amargou seu quarto revés consecutivo. Atualmente, o time cearense é o 16º colocado em pontos. A posição é a última que dá direito a classificação para os playoffs, mas também é bem próxima da zona de rebaixamento, que hoje conta com Rio Claro (19º) e Vasco (20º). Antes da sequência negativa, o Carcalaion fez um bom início de temporada, vencendo venceu seus dois primeiros confrontos.

Uma das razões pelas quais o Carcalaion é uma equipe tão vulnerável é a quantidade de arremessos de três tentados pelos adversários. Segundo as estatísticas do NBB, os rivais tentam, em média, 36 arremessos do perímetro por partida quando enfrentam o time fortalezense. Os números individuais de rebote da equipe da Terra da Luz também evidenciam a dificuldade do clube em povoar o garrafão. Popovic e Alberton, pivôs da equipe, são, respectivamente, terceiro e quinto colocados em média de rebotes no elenco tricolor, com uma distância considerável para o ala Da Silva, que lidera o quesito. Os jogadores da área pintada da quadra pegam, respectivamente, 4,8 e 3,8 rebotes por partida, inferiores aos 6,7 obtidos pelo camisa 5. Do lado ofensivo, as estatísticas positivas se concentram em três nomes: o armador Dupree e os alas Golkhe e Da Silva. O trio lidera o quesito pontuação, com 16,3, 14,5 e 12,8 pontos por partida, respectivamente.