Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os motivos da sequência de derrotas do Fortaleza Basquete Cearense

Os motivos da sequência de derrotas do Fortaleza Basquete Cearense

Depois de estrear com duas vitórias, o time cearense perdeu quatro em sequência, caindo para a 16º colocação do NBB
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza Basquete Cearense atravessa um difícil momento na atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) após um começo promissor. Nesse domingo, 10, o Carcalaion foi derrotado por 80 a 76 pelo Mogi Basquete, no ginásio da Unifor, na capital cearense, e amargou seu quarto revés consecutivo.

Atualmente, o time cearense é o 16º colocado em pontos. A posição é a última que dá direito a classificação para os playoffs, mas também é bem próxima da zona de rebaixamento, que hoje conta com Rio Claro (19º) e Vasco (20º). Antes da sequência negativa, o Carcalaion fez um bom início de temporada, vencendo venceu seus dois primeiros confrontos.

Um dos motivos pelos quais o Fortaleza BC deixou de triunfar sobre os adversários é justamente o nível de enfrentamento deles. A estreia foi contra o atual lanterna, Vasco, que não venceu nenhum jogo até o momento. Os cearenses seguiram na Cidade Maravilhosa para uma sequência de jogos contra o Botafogo e Flamengo. Contra o Alvinegro, 12º colocado, mais uma vitória convincente, dessa vez por 84 a 80. Contra o Rubro-Negro, líder e maior campeão do torneio, o cenário virou.

Leia mais

O Fortaleza não conseguiu fazer frente a equipe da Gávea e foi derrotada pelo elástico placar de 102 a 73. A sequência contra times de maior qualidade técnica seguiu na derrota de 85 a 71 para o Unifacisa-PB, atual 11º colocado, e no revés por 98 a 82 para o Corinthians-SP, atual quinto. O mais recente duelo desta sequência foi contra o Mogi, atual quarto colocado.

Números também comprovam a má fase

Além do alto nível dos adversários, a baixa capacidade defensiva e a falta de coletividade do Fortaleza Basquete Cearense são motivadores da atual sequência. Os cearenses são a terceira equipe que mais sofreu pontos, com média de 87,1 por partida, a segunda em média de erros por partida, e a 18ª em rebotes totais, sendo também a 18ª em rebotes defensivos.

Uma das razões pelas quais o Carcalaion é uma equipe tão vulnerável é a quantidade de arremessos de três tentados pelos adversários. Segundo as estatísticas do NBB, os rivais tentam, em média, 36 arremessos do perímetro por partida quando enfrentam o time fortalezense.

Os números individuais de rebote da equipe da Terra da Luz também evidenciam a dificuldade do clube em povoar o garrafão. Popovic e Alberton, pivôs da equipe, são, respectivamente, terceiro e quinto colocados em média de rebotes no elenco tricolor, com uma distância considerável para o ala Da Silva, que lidera o quesito. Os jogadores da área pintada da quadra pegam, respectivamente, 4,8 e 3,8 rebotes por partida, inferiores aos 6,7 obtidos pelo camisa 5.

Do lado ofensivo, as estatísticas positivas se concentram em três nomes: o armador Dupree e os alas Golkhe e Da Silva. O trio lidera o quesito pontuação, com 16,3, 14,5 e 12,8 pontos por partida, respectivamente.

Dos citados, o americano Golkhe tem maior eficiência, sendo o segundo colocado, em média, nas três principais estatísticas do esporte: pontos, rebotes e assistências. Além disso, o camisa 8 é especialista em arremessos da linha de três, com 11,5 arremessos de fora do garrafão tentados por partida, sendo a maior soma da liga.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar