Fonseca vence, é finalista em Basel e pode entrar no top-30

João Fonseca sacou muito bem contra Jaume Munar, na vitória na semifinal do ATP de Basel / Crédito: Fabrice Coffrini / AFP

Com 19 anos recém completos, o tenista carioca João Fonseca já conquistou o sétimo melhor ranking de simples da história do Brasil. O prodígio derrotou o veterano espanhol Jaume Munar (42º do mundo) por 2 sets a 0, com parciais 7-6 (4) e 7-5, e está na final do ATP 500 de Basel, na Suíça. O resultado já garante o brasileiro como 34º do ranking da ATP na próxima atualização, na segunda-feira, 27. Mas ainda resta a final, contra o vencedor da disputa entre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º) e o francês Ugo Humbert (24º). Em caso de vitória, Fonseca salta para a 28ª colocação.

A tônica do primeiro set foram os bons saques e as chances mínimas de quem recebia. Não houve uma única chance de quebra de serviço para qualquer um dos lados. No tie-break, porém, Fonseca aproveitou um único mini-break e fechou em 7-4 com um smash após um ótimo saque. O segundo set, porém, foi de cansaço de ambos, o que fez a dificuldade para confirmar o serviço finalmente aparecer. Munar foi o primeiro a quebrar, logo na primeira chance, abrindo 2 a 1. A resposta veio num game quase perfeito do brasileiro, quando o espanhol sacava em 4 a 3. O prodígio abriu 0-40 e confirmou a quebra na segunda tentativa. Após nova leva de confirmações de serviço, Munar sacou quando Fonseca tinha vantagem de 6 a 5. O espanhol até teve chance de forçar novo tie-break. Mas o brasileiro igualou o game, adquiriu um break point e aproveitou uma bola na rede do rival para comemorar o feito histórico.