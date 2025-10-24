Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza sedia penúltima etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa

Fortaleza sedia penúltima etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa

As partidas acontecem no sábado, 25, e no domingo, 26, recebendo atletas de todas as partes do Estado
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Fortaleza (CE), recebe, entre os dias 25 e 26, a quarta etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa, organizado pela Federação dos Mesatenistas do Ceará (FMC), com apoio do Programa de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense (Progesp).

A penúltima etapa do ano, que contabiliza pontos para o ranking dos atletas, contará com participantes de todas as idades. As competições serão disputadas nas categorias Olímpico (idades), incluindo Absoluto Masculino e Absoluto Feminino, e Classes Paralímpicas com os atletas federados.

O evento receberá atletas de várias regiões do Estado, o que pode trazer mais equilíbrio para as partidas do torneio. Além da presença do público, atletas participantes, familiares e simpatizantes, podem acompanhar todos os jogos disputados durante o fim de semana.

Leia mais

A programação começa no sábado, 25, com o Ranking por Idade e Paralímpico, após às 13 horas. No domingo, 26, haverá as disputas dos Absolutos. 

Valberto Almeida, diretor-geral da FMC, acredita que o principal mérito da etapa é dar visibilidade para o tênis de mesa cearense, tendo em vista que no cenário nacional, o esporte apresenta grande crescimento.

"O objetivo do evento é estimular o crescimento técnico e competitivo dos atletas, fortalecer o cenário estadual e ampliar a visibilidade do tênis de mesa cearense, proporcionando uma experiência esportiva de alto nível e integração entre clubes, técnicos e desportistas. Desejamos a todos os atletas ótimos jogos, espírito esportivo e sucesso nas competições, certos de que esta etapa será mais um importante passo para o fortalecimento do nosso esporte no Ceará", afirma.

Serviço:

4° etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa
Data: 25 e 26 de outubro.
Horário: 8 às 20 horas.
Local: AABB - Associação Atlética Banco do Brasil Fortaleza (Avenida Barão de Studart, 2917- Dionísio Torres, em Fortaleza/CE

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar