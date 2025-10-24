Fortaleza sedia penúltima etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa

A AABB de Fortaleza recebe a penúltima etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa / Crédito: FMC/Divulgação

A sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Fortaleza (CE), recebe, entre os dias 25 e 26, a quarta etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa, organizado pela Federação dos Mesatenistas do Ceará (FMC), com apoio do Programa de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense (Progesp). A penúltima etapa do ano, que contabiliza pontos para o ranking dos atletas, contará com participantes de todas as idades. As competições serão disputadas nas categorias Olímpico (idades), incluindo Absoluto Masculino e Absoluto Feminino, e Classes Paralímpicas com os atletas federados.