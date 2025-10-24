Fortaleza sedia penúltima etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa

Fortaleza sedia penúltima etapa do Campeonato Cearense de Tênis de MesaAs partidas acontecem no sábado, 25, e no domingo, 26, recebendo atletas de todas as partes do Estado
A sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Fortaleza (CE), recebe, entre os dias 25 e 26, a quarta etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa, organizado pela Federação dos Mesatenistas do Ceará (FMC), com apoio do Programa de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense (Progesp).
A penúltima etapa do ano, que contabiliza pontos para o ranking dos atletas, contará com participantes de todas as idades. As competições serão disputadas nas categorias Olímpico (idades), incluindo Absoluto Masculino e Absoluto Feminino, e Classes Paralímpicas com os atletas federados.
O evento receberá atletas de várias regiões do Estado, o que pode trazer mais equilíbrio para as partidas do torneio. Além da presença do público, atletas participantes, familiares e simpatizantes, podem acompanhar todos os jogos disputados durante o fim de semana.
A programação começa no sábado, 25, com o Ranking por Idade e Paralímpico, após às 13 horas. No domingo, 26, haverá as disputas dos Absolutos.
Valberto Almeida, diretor-geral da FMC, acredita que o principal mérito da etapa é dar visibilidade para o tênis de mesa cearense, tendo em vista que no cenário nacional, o esporte apresenta grande crescimento.
"O objetivo do evento é estimular o crescimento técnico e competitivo dos atletas, fortalecer o cenário estadual e ampliar a visibilidade do tênis de mesa cearense, proporcionando uma experiência esportiva de alto nível e integração entre clubes, técnicos e desportistas. Desejamos a todos os atletas ótimos jogos, espírito esportivo e sucesso nas competições, certos de que esta etapa será mais um importante passo para o fortalecimento do nosso esporte no Ceará", afirma.
Serviço:
4° etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa
Data: 25 e 26 de outubro.
Horário: 8 às 20 horas.
Local: AABB - Associação Atlética Banco do Brasil Fortaleza (Avenida Barão de Studart, 2917- Dionísio Torres, em Fortaleza/CE