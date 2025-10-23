Brasileiro, Splitter assume Trail Blazers após prisão de técnico

Tiago Splitter também é auxiliar técnico da seleção brasileira / Crédito: reprodução/Confederação Brasileira de Basquete

Após a prisão do ex-jogador e técnico dos Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, o brasileiro Tiago Splitter se tornou técnico interino da equipe de Oregon. Apesar de nenhum anúncio oficial por parte da franquia, o repórter da ESPN americana, Shams Charania, confirmou a informação na tarde desta quinta-feira, 22. Antes do brasileiro, o time considerou o também auxiliar Nate Bjorkgren, que recusou o cargo. Não se sabe ainda quanto tempo o ex-atleta passará a frente da franquia.

Depois da passagem prévia pela NBA, Splitter rumou ao basquete europeu e fez uma boa temporada pelo Paris-FRA, onde venceu 51 vezes em 79 partidas e conquistou o campeonato nacional e a Copa da França. Os bons números no basquete francês o fizeram retornar aos Estados Unidos, novamente na função de auxiliar.

Apresentado pelos Portland Trail Blazers em junho deste ano, o brasileiro acompanhou os trabalhos da equipe durante a pré-temporada e estará a beira da quadra nesta sexta-feira, 24, às 23 horas (horário de Brasília), no duelo contra os Golden State Warriors. Com boas passagens pelo basquete espanhol e pelos San Antonio Spurs, o treinador tem como maior referência Gregg Popovich. O Coach Popp é o treinador com mais vitórias em temporada regular na história da NBA, além de ter conquistado a NBA cinco vezes.

A frente de um elenco jovem e em reconstrução, os Blazers esperam que o técnico brasileiro traga os ensinamentos de seu antigo mentor para a franquia. Por que Chancey Billups foi preso? O membro do Hall da Fama da NBA e atual treinador dos Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, foi preso pelo FBI na manhã desta quinta-feira, 23, por um suposto envolvimento em um esquema de apostas esportivas ilegais. As informações são do jornalista Shams Charania, da ESPN.

A operação que ocasionou a prisão do ex-armador do Detroit Pistons é foi ititulada de “Royal Flush” (nome dado à melhor sequência de cartas possíveis em uma partida de pôquer), 31 réus — entre eles Billups — foram acusados de participar de um esquema nacional para fraudar jogos de pôquer ilegais.

