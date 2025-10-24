Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Fonseca bate canadense, vai à semifinal de Basileia e faz melhor campanha em um ATP 500

Na semifinal, marcada para este sábado, 25, Fonseca enfrentará o espanhol Jaume Munar, número 42 do mundo, que também avançou após a desistência do adversário
O brasileiro João Fonseca eliminou o canadense Denis Shapovalov, número 23 do mundo, nesta sexta-feira, 24, e avançou à semifinal do Aberto de Basileia, ficando entre os quatro melhores de um ATP 500 pela primeira vez na carreira. Depois de um início ruim, o tenista carioca reagiu, buscou a virada e garantiu a classificação após a desistência do adversário na reta final do terceiro set.

Irregular no primeiro set, João perdeu por 6/3. No segundo, se recuperou e devolveu o placar: 6/3. No terceiro e decisivo, o brasileiro cresceu na partida, abriu 4 a 1 e viu Shapovalov desistir.

Na semifinal, marcada para este sábado, 25, Fonseca enfrentará o espanhol Jaume Munar, número 42 do mundo, que também avançou após a desistência do adversário. Munar havia vencido o canadense Felix Auger-Aliassime (nº 12) no primeiro set por 6/3, quando o rival abandonou o jogo alegando dores nas costas.

A classificação coloca João Fonseca de volta a uma semifinal após sete meses. A última vez havia sido em março deste ano, quando foi campeão do Challenger de Phoenix, superando Alexander Bublik na final.

A campanha em Basileia já representa o melhor resultado de Fonseca em um ATP 500. Até então, seu desempenho mais destacado neste nível havia sido no Rio Open 2024, em que chegou às quartas de final.

