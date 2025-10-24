João Fonseca bate canadense, vai à semifinal de Basileia e faz melhor campanha em um ATP 500

Tenista brasileiro João Fonseca superou o canadense Denis Shapovalov, número 23 do mundo, no Aberto de Basileia / Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

O brasileiro João Fonseca eliminou o canadense Denis Shapovalov, número 23 do mundo, nesta sexta-feira, 24, e avançou à semifinal do Aberto de Basileia, ficando entre os quatro melhores de um ATP 500 pela primeira vez na carreira. Depois de um início ruim, o tenista carioca reagiu, buscou a virada e garantiu a classificação após a desistência do adversário na reta final do terceiro set. Irregular no primeiro set, João perdeu por 6/3. No segundo, se recuperou e devolveu o placar: 6/3. No terceiro e decisivo, o brasileiro cresceu na partida, abriu 4 a 1 e viu Shapovalov desistir.