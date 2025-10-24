Ceará luta, mas perde para o Traipu na prorrogação e é eliminado no Brasileiro de Futsal

Imagens do duelo entre Traipu x Ceará, no ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futsal / Crédito: Lucas Auditore/Traipu

O Ceará venceu o Traipu-AL por 3 a 2, mas foi derrotado por 4 a 0 e na prorrogação e acabou eliminado do Campeonato Brasileiro de Futsal. A partida aconteceu na noite desta sexta-feira, 24, no ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL). Os gols foram marcados por Rafinha e João César, duas vezes, por parte do Ceará; Felipe Leite, Léo Café, Pedro Paraguai, Eric, Farinha e Lukinha garantiram os tentos do Traipu. O goleiro Thiago Soares mais uma vez foi destaque do jogo, enquanto na parte ofensiva, os experientes Rafinha e João César levaram o jogo para a prorrogação. Sem fôlego para o tempo extra, o Vovô não foi competitivo nos 10 minutos adicionais.



Traipu 2 (4) x (0) 3 Ceará: Com casa cheia e o resultado favorável, os mandantes entraram em quadra com uma postura extremamente ofensiva. Mais de 3,5 mil alagoanos e uma barulhenta charanga empurravam o time do agreste rumo a meta alvinegra. No primeiro lance, Traipu quase marcou com Thiaguinho, um dos goleadores do jogo anterior. O Ceará até conseguiu dar um susto no goleiro adversário alguns minutos depois, mas os poucos chutes de longe do fixo João César não eram suficientes para destronar o domínio dos donos da casa. O nome do Vovô de maior destaque nos minutos iniciais foi o goleiro Thiago Soares. Herói contra o Vasco na fase anterior, o arqueiro fez intervenções importantíssimas para manter o placar em 0 a 0. O Domínio era tamanho, que o time cearense só conseguiu finalizar no gol adversário outra vez aos 10 minutos de jogo. Mesmo com o domínio adversário, o Ceará foi a equipe que abriu o placar. Marquinhos roubou bola na intermediária, acionou Rafinha que com uma bela cavadinha, encobriu o goleiro Thiago Feitosa e tirou o zero do marcador. Minutos após o tento, o pivô Vagner, do Vovô, foi expulso por dois amarelos vindos de reclamações.

O gol não alterou a dinâmica da partida e o confronto foi para o intervalo com os mandantes tendo mais posse. Na segunda etapa, o Traipu seguiu em cima, mas perdeu "capricho" na hora da finalização. O nervosismo dos alagoanos perante o goleiro Thiago Soares facilitou o trabalho do camisa 2, que continuou sendo muito acionado na partida. Apesar de não conseguir marcar o gol, o time do agreste não deixava o Ceará sair para finalizações, retomando a posse quase sempre no lado ofensivo da quadra.

Foi somente aos oito minutos que o Traipu conseguiu o gol de empate. O Vovô errou a saída de bola, o pivô Felipe Leite conseguiu roubar a bola, ajeitar o corpo para finalizar e finalmente vencer o arqueiro Alvinegro no jogo. Após o tento, os mandantes diminuíram o volume e o Alvinegro cresceu na partida. A equipe cearense passou a achar espaços nas costas do adversário e em uma boa jogada, Douglas Pecém conduziu, chutou cruzado e contou com a intervenção de João César para desempatar o duelo. Após retomar a liderança do placar, o jogo ficou franco, com o Ceará tendo maior dificuldade para se manter competitivo, devido à alta idade de seu elenco e uma maior qualidade do banco de reserva do adversário.

Desesperado para empatar o jogo novamente, o Traipu perdeu sua organização. Thiago Feitosa perdeu a bola na saída de jogo e de primeira, João César marcou o segundo dele no jogo. Contudo, o Vovô teve pouquíssimo tempo para comemorar. Após bater o centro de jogo, os mandantes trocaram poucos passes e Léo Café, com um bonito chute, diminuiu a vantagem. No primeiro tempo prorrogação, os donos da casa mais inteiros fisicamente partiram para cima. Em boa jogada individual, Pedro Paraguai partiu para cima da defesa alvinegra e abriu 1 a 0 no tempo extra. O Ceará ainda conseguiu estourar o limite de faltas do Traipu, mas João César desperdiçou o tiro livre. No lance seguinte, o erro de João César custaria caro. Marquinhos cometeu pênalti e Eric converteu, garantindo a classificação para os alagoanos. O Alvinegro ainda tentaria um goleiro linha, mas a tática deixou a meta desprotegida e Farinha fez o terceiro gol do time do agreste no tempo extra.