Ultramaratonista cearense brilha no Mundial e é recebida com festa em Limoeiro do Norte

Cândida Reges completou 214,634 km em 24 horas no Mundial disputado na França
A ultramaratonista Cândida Maria Menezes Reges dos Santos, natural de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, representou o Brasil no Campeonato Mundial de Ultramaratona, realizado na cidade de Albi, na França,, no último fim de semana. Destaque no Ranking Brasileiro de Ultramaratona, Cândida foi convocada para integrar a delegação brasileira composta por seis atletas — três homens e três mulheres — que disputaram o Mundial.

Na sua estreia na competição, a atleta cearense percorreu 214,634 km em 24 horas, terminando na 213ª posição geral. O desempenho de Cândida foi o terceiro melhor entre os brasileiros e o 43º entre as mulheres, em um campeonato que reuniu 366 ultramaratonistas de diversas partes do mundo. 

Ao retornar a Limoeiro do Norte, na quarta-feira, 22, Cândida foi recebida com uma calorosa homenagem da população. A atleta percorreu as ruas de sua cidade natal em carro aberto do Corpo de Bombeiros, acompanhada por centenas de moradores que a ovacionaram e celebraram sua conquista.

A celebração se estendeu à Câmara Municipal, onde, na manhã desta quinta-feira, 23, foi realizado um ato solene em sua homenagem, reconhecendo oficialmente a trajetória da ultramaratonista cearense em nível mundial e ressaltando como seu exemplo inspira jovens e atletas locais a se engajarem no esporte.

Ao Esportes O POVO, a ultramaratonista contou a experiência de estrear no Mundial representando o Brasil detalhou como foi participar da competição.

"Foi uma coisa incrível, eu vivi momentos muito felizes e inesquecíveis porque estar ali entre os melhores do mundo, algo que não é fácil. Foram longas datas de treinamento, perseverança e isso me tornou forte para eu estar lá. E eu pude representar o Brasil com muita garra, muita alegria e com a força da mulher cearense. Então estou muito feliz e muito lisonjeada por ter conseguido chegar e muito agradecida a Deus", disse. 

