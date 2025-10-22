Fortaleza BC enfrenta Flamengo em busca da manutenção da invencibilidade

Fortaleza BC enfrenta Flamengo em busca da manutenção da invencibilidadeO Leão começou bem o NBB 2025/26 e vem se destacando por ser o "carrasco" dos adversários cariocas até o momento
Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 23, às 19 horas, em um duelo que vale a invencibilidade de ambas as equipes. Os dois times estão com um recorde duas vitórias neste início de temporada e no confronto que acontece no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), um deles conhecerá o primeiro revés.
O Leão começou bem o NBB 2025/26 e vem se destacando por ser o "carrasco" dos adversários cariocas até o momento. O clube cearense venceu o Vasco por 88 a 78 em uma partida onde o Carcalaion equilibrou dominância e administração do resultado e dias depois, venceu o Botafogo em um jogo mais apertado, onde o Tricolor buscou o resultado nos dois últimos quartos e venceu por 84 a 80. Ambos os jogos foram disputados no Rio de Janeiro.
Um dos principais trunfos do Fortaleza na atual temporada vem do banco de reservas. A sérvia-australiana Jelena Todorovic, de 31 anos, vem ganhado destaque pela melhoria implementada na equipe cearense. Na temporada anterior, o Carcalaion teve uma sequência de uma vitória e uma derrota nos primeiros jogos e terminou e terminou o torneio como último colocado.
Além do bom começo, Jelena também fez história ao se tornar a primeira mulher a treinar uma equipe no NBB e, consequentemente, ser a primeira mulher a vencer um jogo na competição enquanto treinadora.
Mesmo que seja cedo para cravar os rumos do Fortaleza na temporada, é notória a melhora no nível técnico da equipe, tanto pela mudança na comissão, como também pela adição de novos jogadores e pela manutenção de destaques da temporada anterior.
O principal nome do atual elenco é o ala Jack Thomas Gohlke. O americano de 26 anos desembarcou na capital cearense para resolver um dos principais problemas do Carcalaiaon: Os arremessos de três pontos. O camisa 3 já chegou tomando conta do protagonismo, acertando quatro bolas da linha dos três pontos em sua estreia e sendo o segundo cestinha do time, com média de 13 pontos por jogo.
Natural de Wisconsin, o ala ganhou projeção em 2024, após uma partida da liga universitária de basquete. Golhke saiu do banco de Oakland, acertou 10 arremessos de três pontos, e garantiu a vitória da modesta universidade do estado de Michigan contra a tradicional universidade de Kentucky.
Do outro lado da quadra, o Flamengo se apresenta novamente como um dos favoritos ao título do NBB. A equipe carioca foi eliminada nas semifinais de 2024/25 pelo Bauru e busca erguer o título mais importante do basquete nacional, algo que não acontece desde 2021. Apesar da falta de conquistas no certame nacional, o Mengo venceu a Champions League das Américas e a Copa Super 8 na temporada anterior.
O principal nome Rubro-Negro é o armador Alexey, que na temporada é o terceiro cestinha do time, com 15,5 de média, e lidera o elenco em assistências, com 8,5 assistÊncias.
