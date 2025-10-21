Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flávia Saraiva se classifica para final da trave no Mundial de Ginástica Artística

Flávia Saraiva se classifica para final da trave no Mundial de Ginástica Artística

Brasileira ficou com o segundo lugar na classificação, com uma nota de 13.833
Autor Gazeta Esportiva
Autor
Gazeta Esportiva Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A medalhista olímpica Flávia Saraiva garantiu nesta terça-feira, 21, a vaga para a final da trave no Mundial de Ginástica Artística, em Jacarta, na Indonésia. O feito veio após a brasileira conquistar o segundo lugar na classificação, com uma nota de 13.833.

Mesmo com uma série simplificada, com 5.5 de dificuldade, Flavinha fez uma apresentação com poucos erros e cravou os movimentos em cima da trave. Assim, ela alcançou a maior nota do dia na execução: 8.333. A medalhista olímpica ficou atrás somente da chinesa Zhang Qingying, que tirou 14.366, com 6.5 de dificuldade.

Júlia Soares e Sophia Weisberg também disputaram a classificação, mas não conseguiram nota suficiente para avançar.

Ginástica masculina: Caio Souza e Diogo Soares se destacam

No masculino, Caio Souza e Diogo Soares conquistaram vaga no individual geral. Caio também conseguiu a classificação para a disputa por medalhas nas argolas.

As finais por aparelhos acontecem entre sexta-feira (24) e sábado (25), a partir das 4h (de Brasília). Já as finais do individual geral masculino e feminino acontecem entre quarta-feira e quinta-feira. O campeonato tem transmissão ao vivo da Time Brasil TV, Sportv e CazéTV.

Confira a programação do Mundial de Ginástica Artística:

  • 22/10, às 8h30 (de Brasília): Individual geral masculino
  • 23/10, às 8h30: Individual geral feminino
  • 24/10, às 04h00: No feminino, finais de salto e barras. No masculino, finais do solo, cavalo e argolas.
  • 25/10, às 04h00: No feminino, finais da trave e solo. No masculino, finais de salto, paralelas e barra fixa.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar