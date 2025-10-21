Flávia Saraiva se classifica para final da trave no Mundial de Ginástica Artística

Flávia Saraiva se classifica para final da trave no Mundial de Ginástica ArtísticaBrasileira ficou com o segundo lugar na classificação, com uma nota de 13.833
A medalhista olímpica Flávia Saraiva garantiu nesta terça-feira, 21, a vaga para a final da trave no Mundial de Ginástica Artística, em Jacarta, na Indonésia. O feito veio após a brasileira conquistar o segundo lugar na classificação, com uma nota de 13.833.
Mesmo com uma série simplificada, com 5.5 de dificuldade, Flavinha fez uma apresentação com poucos erros e cravou os movimentos em cima da trave. Assim, ela alcançou a maior nota do dia na execução: 8.333. A medalhista olímpica ficou atrás somente da chinesa Zhang Qingying, que tirou 14.366, com 6.5 de dificuldade.
Júlia Soares e Sophia Weisberg também disputaram a classificação, mas não conseguiram nota suficiente para avançar.
Ginástica masculina: Caio Souza e Diogo Soares se destacam
No masculino, Caio Souza e Diogo Soares conquistaram vaga no individual geral. Caio também conseguiu a classificação para a disputa por medalhas nas argolas.
As finais por aparelhos acontecem entre sexta-feira (24) e sábado (25), a partir das 4h (de Brasília). Já as finais do individual geral masculino e feminino acontecem entre quarta-feira e quinta-feira. O campeonato tem transmissão ao vivo da Time Brasil TV, Sportv e CazéTV.
Confira a programação do Mundial de Ginástica Artística:
- 22/10, às 8h30 (de Brasília): Individual geral masculino
- 23/10, às 8h30: Individual geral feminino
- 24/10, às 04h00: No feminino, finais de salto e barras. No masculino, finais do solo, cavalo e argolas.
- 25/10, às 04h00: No feminino, finais da trave e solo. No masculino, finais de salto, paralelas e barra fixa.