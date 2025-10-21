Copa das Federações de Beach Tennis anuncia novas categorias: Sub-12, Sub-16 e 60+

Competição será realizada em Fortaleza, entre os dias 17 e 22 de novembro

Agora, as disputas na areia acontecerão em 11 categorias, divididas em profissional, amador (A, B e C), juvenil (sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18) e veteranos (40+, 50+ e 60+).

A Copa das Federações de Beach Tennis 2025, maior competição de equipes da modalidade no Brasil, que será realizada em Fortaleza, entre os dias 17 e 22 de novembro, terá novidades na 10ª edição: a inclusão das categorias Sub-12, Sub-16 e 60+.

Para Thais Cortez, diretora da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), "a inclusão das novas categorias reforça nosso compromisso com a democratização do tênis de praia e incentiva a participação de atletas de todas as idades. Queremos que crianças, jovens e adultos continuem apaixonados pela modalidade e vivam experiências únicas de competição e camaradagem".

Sobre a Copa das Federações

A Copa das Federações de Beach Tennis é o maior torneio por equipes do País e será realizada pela terceira vez em Fortaleza. Os atletas que representam cada Estado competem entre si em diferentes categorias, somando pontos até que o campeão nacional seja definido.

A competição é uma realização da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT). Este ano, cerca de 2.300 atletas competirão em um complexo esportivo instalado na Avenida Beira-Mar, que também contará com espaços de convivência e outras experiências para o público.

