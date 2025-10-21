Mr. Olympia Brasil 2025: veja quanto ganharam os campeões

Premiação do Mr. Olympia Brasil 2025: quanto ganhou cada vencedorAtletas profissionais e amadores conquistaram títulos e prêmios em dinheiro no Mr.Olympia Brasil 2025; confira premiação e quanto ganhou cada vencedor
O Mr. Olympia Brasil 2025 aconteceu nesse fim de semana, entre os dias 17 e 19 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.
A quinta edição do evento reuniu cerca de 1.110 atletas, sendo 150 estrangeiros e 45 profissionais.
Os três melhores colocados de cada categoria profissional receberam prêmios em dinheiro:
- 1° lugar: R$ 10 mil
- 2° lugar: R$ 5 mil
- 3° lugar: R$ 3 mil
Além da premiação, 24 atletas conquistaram o Pro Card — certificado da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (IFBB) — que garante vaga nas principais competições internacionais de fisiculturismo.
Premiação do Mr. Olympia Brasil 2025 dos primeiros colocados
Categorias Profissionais
Classic Physique - considerada a principal categoria da competição.
Valoriza um corpo forte, proporcional e bonito. Os atletas precisam ter peso e altura dentro de um limite para manter o visual equilibrado: nem muito grande, nem muito “trincado”.
- Primeiro lugar: Terrence Ruffin (Estados Unidos) - R$ 10 mil
- Segundo lugar: Fábio Junior (Brasil) - R$ 5 mil
- Terceiro lugar: Jhonne Sousa (Brasil) - R$ 3 mil
212
A categoria 212 limita os competidores ao peso de até 96 kg (212 libras).
Em comparação ao Classic Physique, os atletas exibem físico mais musculoso, com maior definição.
- Primeiro lugar: Felipe Moraes (Brasil) - R$ 10 mil
- Segundo lugar: Fabrício Moreira (Brasil) - R$ 5 mil
- Terceiro lugar: Andrey Pereira (Brasil) - R$ 3 mil
Bikini
Categoria exclusiva para mulheres. É conhecida por enfatizar físico mais suave e atlético, sem uma definição muscular excessiva.
O objetivo é ser mais “harmônica”. Os critérios técnicos analisados incluem simetria, tom muscular, proporção, beleza física, pele e cabelos saudáveis, além de atitude no palco.
- Primeiro lugar: Sharon Ramos (República Dominicana) - R$ 10 mil
- Segundo lugar: Bruna Toigo (Brasil) - R$ 5 mil
- Terceiro lugar: Maria Alexandra Rocha (Brasil) - R$ 3 mil
Categorias Amadoras
No Mr. Olympia Brasil 2025, 24 atletas amadores conquistaram o Pro Card — cartão profissional que garante vaga nas principais competições internacionais.
Um nome de destaque desse ano foi o do influenciador Rodrigo Pantera, que venceu a Classic Physique amadora. Ele foi reconhecido, também, como o vencedor consolidado de todas as sub categorias (overwall).
Mr. Olympia Brasil 2025: vencedores por categoria
- Bikini: Maria Santos (overwall), Márcia Rocha e Clarina Ferreira
- Bodybuilding: Christian Lucena (overwall), Fernando Couto e Alexandre Trindade
- Classic Psysique: Rodrigo Pantera (overwall), Igor Santos e Rodrigo Pereira
- Figure: Katrine Mendonça (overwall), Hellen Leal e Marcele Marques
- Fit Model: Caroline Dvorak (overwall), Carolina Russo e Priscila D'ávila
- Men's Psysique: Lucas Barreto (overwall), Phablo Henrique Silva Gomes e Cleones Max
- Women's Psysique: Mariana Ferreira (overwall), Camila Teixeira e Ariene Nicoletti
- Wellness: Genica Matos (overwall), Cleide Martins e Regiany Nunes do Santos