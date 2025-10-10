Ramon Dino no Mr. Olympia 2025: horário e como assistir ao vivo

Mr. Olympia 2025: quando Ramon Dino vai competir e como assistir ao vivoAtleta brasileiro é vice-campeão e chega no Mr. Olympia como destaque e com chances de título. Veja como assistir à Ramon Dino no Mr. Olympia 2025
O atleta acreano Ramon “Dino” Rocha Queiroz é um dos destaques da 61ª edição do Mr. Olympia 2025, campeonato de fisiculturismo que realizado nesta sexta e sábado, dias 10 e 11 de outubro, respectivamente, em Las Vegas, Estados Unidos.
Dino já conquistou o bi-campeonato nos anos de 2022 e 2023 e chega como promessa brasileira na categoria Classic Physique, que será disputada no sábado. Confira o horário e onde assistir.
Em qual categoria Ramon Dino concorrerá no Mr. Olympia?
A categoria Classic Physique é composta por competidores do sexo masculino e busca atletas com o visual mais clássico do fisiculturismo, em alusão ao esporte nas décadas de 1970 e 1980. Os critérios de avaliação se baseiam no peso, estética e simetria do corpo do atleta.
Um dos destaques nesta categoria por vários anos foi Chris Bumstead, o CBum, que acertava na na idealização de um físico mais estético e harmonioso. Este ano, Chris não irá competir no Mr. Olympia.
Qual o horário da categoria de Ramon Dino no Mr. Olympia?
As provas da categoria Classic Physique serão entre a tarde do sábado, 11, e a madrugada do domingo no Brasil. Ainda, caso vença, Ramon Dino participará do "Seminário dos Campeões" na tarde do domingo, 12 de outubro.
Confira os horários:
- Sábado - 11/10 - 13h30min: Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Wheelchair, seguido das finais da Wheelchair;
- Sábado - 11/10 - 23h: Finais das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia.
- Domingo - 12/10 - 15h: Seminário dos Campeões.
Onde assistir ao Ramon Dino no Mr. Olympia?
Toda a programação será transmitida ao vivo pela OlympiaTV, em formato pay-per-view. A assinatura custa US$ 74,99 (aproximadamente R$ 400) e dá acesso a todas as competições e bastidores do evento.
Com informações de Isabele Vasconcelos.