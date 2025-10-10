Ramon Dino no Mr. Olympia 2025: horário e como assistir ao vivo

O brasileiro Ramon Dino participará do Mr. Olympia 2025 neste fim de semana / Crédito: Reprodução/Instagram/@ramondinopro

O atleta acreano Ramon “Dino” Rocha Queiroz é um dos destaques da 61ª edição do Mr. Olympia 2025, campeonato de fisiculturismo que realizado nesta sexta e sábado, dias 10 e 11 de outubro, respectivamente, em Las Vegas, Estados Unidos. Dino já conquistou o bi-campeonato nos anos de 2022 e 2023 e chega como promessa brasileira na categoria Classic Physique, que será disputada no sábado. Confira o horário e onde assistir.

Leia mais Quem é Mike Sommerfeld, principal adversário de Ramon Dino no Mr Olympia Sobre o assunto Quem é Mike Sommerfeld, principal adversário de Ramon Dino no Mr Olympia Em qual categoria Ramon Dino concorrerá no Mr. Olympia? A categoria Classic Physique é composta por competidores do sexo masculino e busca atletas com o visual mais clássico do fisiculturismo, em alusão ao esporte nas décadas de 1970 e 1980. Os critérios de avaliação se baseiam no peso, estética e simetria do corpo do atleta. Um dos destaques nesta categoria por vários anos foi Chris Bumstead, o CBum, que acertava na na idealização de um físico mais estético e harmonioso. Este ano, Chris não irá competir no Mr. Olympia.

Qual o horário da categoria de Ramon Dino no Mr. Olympia? As provas da categoria Classic Physique serão entre a tarde do sábado, 11, e a madrugada do domingo no Brasil. Ainda, caso vença, Ramon Dino participará do "Seminário dos Campeões" na tarde do domingo, 12 de outubro.