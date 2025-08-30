Challenge Fortaleza: o que é preciso para competir no triatlo? Veja dicas de preparação

Fortaleza será sede do Challenge Family no dia 31 de agosto / Crédito: Divulgação/Challenge Family

Fortaleza recebe pela primeira vez o Challenge Family, considerado o maior circuito de triatlo da Europa e um dos maiores do mundo. A programação do evento se estende por quatro dias, mas o destaque é o Half Challenge, prova principal que reúne 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. A largada e a chegada acontecem neste domingo, 31, na avenida Beira-Mar. Para entender como se preparar para um desafio tão exigente, o Esportes O POVO ouviu especialistas sobre alimentação ideal, riscos de lesão, formas de prevenção e outras dicas importantes.

A preparação, entretanto, não se resume ao condicionamento físico, o aspecto emocional é parte essencial do processo. Gestor da Evolution Assessoria Esportiva e professor de 140 alunos, Thiago ressalta que a realização pessoal é a principal motivação de quem está iniciando no triatlo. LEIA TAMBÉM: Dois atletas olímpicos estarão no triathlon Challenge Family Fortaleza “O sentimento de saber que é capaz motiva as pessoas. Conquistas de provas como essa ultrapassam a parte esportiva e se inserem na vida pessoal e profissional, dando as pessoas mais disciplina e em meio às dificuldades”, afirma.

Educador físico e treinador de triatlo, o cearense André Bellaguarda tem dedicado os últimos meses à preparação de mais de 30 atletas para competir o Challenge Fortaleza. Cearense André Bellaguarda é treinador de triatlo há quase 15 anos. Crédito: Santi Treinos Treinador da modalidade há quase 15 anos, Bellaguarda destaca a importância da prática esportiva na disciplina e evolução pessoal dos atletas.

"Já vi muitas vidas serem mudadas e guiadas pelos princípios do esporte. Pessoas que nunca tinham praticado um esporte na vida entendendo que é muito bom ganhar, mas que perdendo também se aprende muito", comenta. "A disciplina ensina que com constância qualquer esforço vira uma grande vitória no futuro. Aprende por fim a entender que na vida assim como no esporte para se ter resultado tem que ter paciência e aproveitar a jornada", finaliza o profissional. Lesões mais comuns e como evitá-las As lesões no triatlo variam conforme a modalidade, algumas, porém, são mais recorrentes. Canelite, condromalácia patelar, dores lombares com hérnia de disco e sobrecarga nos ombros provocada pela natação estão entre as mais comuns.