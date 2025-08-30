Challenge Fortaleza: o que é preciso para competir no triatlo? Veja dicas de preparação

Challenge Fortaleza: o que é preciso para competir no triatlo? Veja dicas de preparaçãoA programação do evento se estende por quatro dias, mas o destaque é o Half Challenge, prova principal que reúne 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida
Fortaleza recebe pela primeira vez o Challenge Family, considerado o maior circuito de triatlo da Europa e um dos maiores do mundo. A programação do evento se estende por quatro dias, mas o destaque é o Half Challenge, prova principal que reúne 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. A largada e a chegada acontecem neste domingo, 31, na avenida Beira-Mar.
Para entender como se preparar para um desafio tão exigente, o Esportes O POVO ouviu especialistas sobre alimentação ideal, riscos de lesão, formas de prevenção e outras dicas importantes.
Rotina de treinos e equilíbrio entre as modalidades
Diferente da preparação para uma maratona ou um longo circuito de corrida, a rotina de treinos para um triatlo como o Challenge é ainda mais exigente e prolongada. O planejamento pode variar entre 12 e 18 semanas, dependendo do nível do atleta.
Nesse período, os treinos costumam ser diários, muitas vezes em mais de uma sessão por dia, intercalando natação, ciclismo, corrida e fortalecimento muscular.
O equilíbrio entre as modalidades, segundo o educador físico Thiago Lima Pimenta, deve ser prioridade. “Focamos sempre na modalidade em que o aluno tem mais dificuldade, para buscar equilíbrio entre as três provas”, explica.
A preparação, entretanto, não se resume ao condicionamento físico, o aspecto emocional é parte essencial do processo. Gestor da Evolution Assessoria Esportiva e professor de 140 alunos, Thiago ressalta que a realização pessoal é a principal motivação de quem está iniciando no triatlo.
“O sentimento de saber que é capaz motiva as pessoas. Conquistas de provas como essa ultrapassam a parte esportiva e se inserem na vida pessoal e profissional, dando as pessoas mais disciplina e em meio às dificuldades”, afirma.
Educador físico e treinador de triatlo, o cearense André Bellaguarda tem dedicado os últimos meses à preparação de mais de 30 atletas para competir o Challenge Fortaleza.
Treinador da modalidade há quase 15 anos, Bellaguarda destaca a importância da prática esportiva na disciplina e evolução pessoal dos atletas.
"Já vi muitas vidas serem mudadas e guiadas pelos princípios do esporte. Pessoas que nunca tinham praticado um esporte na vida entendendo que é muito bom ganhar, mas que perdendo também se aprende muito", comenta.
"A disciplina ensina que com constância qualquer esforço vira uma grande vitória no futuro. Aprende por fim a entender que na vida assim como no esporte para se ter resultado tem que ter paciência e aproveitar a jornada", finaliza o profissional.
Lesões mais comuns e como evitá-las
As lesões no triatlo variam conforme a modalidade, algumas, porém, são mais recorrentes. Canelite, condromalácia patelar, dores lombares com hérnia de disco e sobrecarga nos ombros provocada pela natação estão entre as mais comuns.
Dentre as três modalidades do triatlo, a corrida costuma ser a mais propensa a causar lesões, por envolver impacto direto, conforme explica o ortopedista Abaeté Neto, médico do esporte.
“O impacto da corrida sobrecarrega muito as articulações e a parte muscular, sendo a que mais lesiona. Depois vem o ciclismo e, por último, a natação”, afirma.
Para reduzir riscos, ele recomenda respeitar o planejamento dos treinos, aumentar o volume de forma progressiva e sempre com acompanhamento profissional. Exercícios de fortalecimento específicos para triatlo, uma rotina adequada de sono e alimentação equilibrada também são fundamentais.
Quem se prepara para competir um triatlo, deve lidar com a inevitável exaustão após a sessão de treinos. Entretanto, durante a preparação, alguns sinais de alerta não devem ser ignorados. Sintomas como fadiga constante, alterações de humor, queda de cabelo e dores persistentes por mais de uma semana é sinal que o corpo necessita de uma recuperação mais eficaz.
Além disso, a temperatura da Capital é outro fator que precisa estar no radar de quem disputa a competição. “Reposição de sais minerais para evitar câimbras, molhar o corpo ao longo do percurso para não sobreaquecer e manter a performance são cuidados básicos”, reforça o médico do esporte.
Nutrição como aliada: cuidados antes e durante a prova
Além da preparação física, a estratégia alimentar influencia diretamente no rendimento dos atletas. Nos dias que antecedem a prova, a prioridade é reforçar carboidratos complexos, como arroz, macarrão, batata e pão integral, para garantir reservas de energia.
“A prova tem duração de horas, então deve se pensar por hora, para chegar na próxima hora de competição ainda com rendimento”, orienta a nutricionista Rayssa Coelho Caldas.
“O calor suga todas as energias. É preciso se concentrar no que foi treinado e levar reservas. Um corpo bem suplementado vai conseguir fazer a experiência de prova ser incrível”, complementa a especialista.
Durante o percurso, o corpo utiliza a reserva de glicogênio muscular, que inevitavelmente se esgota conforme o esforço físico. “É quando precisamos repor com carboidratos de rápida e lenta absorção para manter o tanque de energia cheio e suportar o desgaste da competição”, afirma Rayssa.
Por isso, as melhores opções são alimentos como géis de carboidrato, paçoca, rapadura, banana desidratada e bebidas esportivas, que ajudam a repor energia e retardar a fadiga.
Contagem regressiva para o Challenge
Entre os competidores do Challenge Fortaleza está Michelle Borba Pontes, cearense de 48 anos. Mãe, dentista e dona de casa, ela equilibra rotina familiar e consultório com treinos de alto rendimento. Michelle começou a correr em 2010, pouco depois da segunda gestação, em busca de perder peso. A corrida se tornou hábito e foi porta de entrada para o triatlo.
Com foco no Challenge Fortaleza, Michelle tem dedicado os últimos três meses para se preparar para a competição, treinando cerca de 15 horas por semana. Entre sessões de corrida, natação, bike e musculação, a atleta treina duas modalidades por dia, além de treinos especiais e completos aos fins de semana.
“São treinos maiores e mais puxados, às vezes envolvendo dois esportes seguidos. Fizemos também um simulado da prova”, detalha Michelle.
Apesar da dedicação intensa, a triatleta admite encontrar mais dificuldades no ciclismo. A bicicleta, embora seja uma de suas modalidades favoritas, é também a que mais exige dela. “Tenho mais dificuldade com a bike. Eu amo pedalar, mas é a que mais sofro pra evoluir e tenho muito medo do equipamento dar problema ou furar pneu”, diz Michelle.
Em contagem regressiva para a disputa da competição, Michelle destaca ainda a satisfação de poder competir na cidade em que nasceu. “É incrível competir na sua cidade natal. Você pode ver família, amigos, abraçar todos e curtir no quintal de casa”, ressalta.
Mais sobre sobre o Challenge
A prova reunirá triatletas profissionais e amadores de todo o Brasil. Os 400 competidores da prova principal vão encarar um percurso de triatlo em Fortaleza totalmente realizado dentro do perímetro urbano, inédito nas competições deste tipo na cidade. O Challenge distribuirá R$ 81 mil em premiação no primeiro evento na capital cearense.
Iniciado em 2002, o Challenge já realizou mais de 35 edições, reunindo cerca de 70 mil pessoas ao redor do mundo. No Brasil, o circuito já passou por cidades como Florianópolis, Salvador, Brasília e Aracaju, e agora faz sua estreia na Capital.
Diferentemente de maratonas ou longas provas de corrida, circuitos de triatlo exigem uma preparação ainda mais intensa dos competidores em aspectos como alimentação, rotina de treinos e outros cuidados.