Saiba situação dos times cearenses na reta final do Brasileiro de Futsal

Cearenses entram na última rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal já classificados / Crédito: Montagem sobre fortos de: Reprodução/São João do Jaguaribe; Felipe Honorato/FEC; Wellerson Gomes/Ceará SC

O Campeonato Brasileiro de Futsal chegou em sua última rodada com um cenário confortável para as equipes cearenses. Ceará, Fortaleza e São João do Jaguaribe já estão classificados para a segunda fase do torneio nacional e agora, brigam somente por melhores colocações em seus grupos. O Fortaleza é o atual campeão do certame, tendo vencido a primeira edição realizada na história do torneio. Na ocasião, o Tricolor superou o Apodi na prorrogação por 1 a 0, após ter empatado o jogo no tempo normal por 2 a 2. O jogo de ida, no Rio Grande do Sul, foi um empate por 3 a 3.

No grupo B, os cearenses têm uma situação mais encaminhada. O Fortaleza não somente está classificado para a fase seguinte, como também garantiu a liderança do grupo A antecipadamente. O Tricolor somou 21 pontos em nove partidas, tendo vencido seis e empatado outros três confrontos. Até o momento, o Leão marcou 35 gols e sofreu 18. A equipe cearense entra em quadra nesta quinta-feira, 28, às 20 horas, para defender sua invencibilidade e garantir a melhor campanha geral da primeira fase. Adversário pela última rodada, o Atlético Piauiense conta com atletas que fizeram parte do título brasileiro do Leão, como Lambão, Jackson Samurai e Nardinho, o que pode aumentar a rivalidade dentro das quatro linhas. Para garantir a melhor campanha geral, o Tricolor precisa superar o adversário de Teresina (PI) e torcer por um empate ou derrota do Traipu-AL. A equipe alagoana lidera o grupo B, com 22 pontos, e enfrenta o Sorriso Futsal-MT, atual 8º colocado.

Também cearense e no grupo A, o São João do Jaguaribe pode alcançar a quinta colocação a depender de uma combinação de resultados, mas continuará sendo visitante no primeiro mata-mata. Atualmente, a equipe é a sétima colocada, com 13 pontos, vencendo três partidas, empatando quatro e perdendo duas. O último jogo da equipe são-joãoense acontece às 20 horas do sábado, 30, contra o Yeesco-SC, em Itapema (SC). A equipe catarinense é a terceira colocada do grupo, com 17 pontos, mas pode alcançar a liderança em caso de triunfo. Fórmula de disputa do campeonato O Campeonato Brasileiro de Futsal é dividido em dois grupos com 11 equipes cada. Os jogos são dentro dos grupos, com todas as equipes se enfrentando em jogos de ida. Os oito mais bem colocados de cada grupo avaçam para a fase de mata-mata.