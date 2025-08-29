Após empate, Fortaleza mantém invencibilidade e se classifica as oitavas do Brasileirão de Futsal

Após o 3 a 3 com o Atlético Piauiense, o escrete leonino avançou para os mata-matas tendo o melhor ataque, invicto e na liderança de seu grupo

O Fortaleza empatou por 3 a 3 com o Atlético Piauiense, na noite desta quinta-feira, 28, em duelo da 10ª rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Com esse resultado, o Leão terminou a primeira fase da competição com o melhor ataque, invicto e na liderança de seu grupo.

Com gols de Gugu Flores — seu vigésimo no ano —, Bob e Dudu, os comandados de Guigo Verfe conquistaram o 19º ponto no torneio, em dez jogos, e avançaram para as oitavas de final do certame nacional.