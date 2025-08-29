Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Challenge Fortaleza: Vittoria Lopes fala sobre importância da prova

O programa Esportes do Povo desta sexta-feira, 29, recebeu a triatleta olímpica Vittoria Lopes, que estará participando do Challenge Fortaleza, evento do Challenge Familly, maior triathlon europeu. Cearense, Vittoria falou sobre o retorno a Capital e sobre a expectativa para prova.

A atleta falou sobre a preferência pelo modelo circuito, que segundo ela, traz mais proximidade entre público e competidor, e também comentou sobre o impacto do clima na disputa de uma prova como essa.

