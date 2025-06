Brasil confirma superioridade e derrota Bélgica pela Liga das Nações de Vôlei Feminino

As oito melhores equipes da fase preliminar avançam para a fase eliminatória, que culmina na final para definição do campeão

O Brasil derrotou a Bélgica pela 5ª rodada da Liga das Nações, nesta quarta-feira, 18. As comandadas de Zé Ricardo venceram as europeias por 3 sets a 1 - com parciais de 25/22, 24/26, 25/16 e 25/15.

Com a vitória, a seleção canarinho saltou da 6ª para a 3ª posição, com 11 pontos conquistados. Contudo, Turquia e Polônia possuem um ponto e um jogo a menos que o Brasil na competição.