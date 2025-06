Draft da NBA 2025: veja tudo sobre a loteria desta quarta, 25

Após o título do Oklahoma, NBA realiza nesta quarta, 25, o Draft 2025 com Cooper Flagg como principal promessa entre os jovens talentos

A NBA viverá um dos momentos mais aguardados do inicio da cada temporada nesta quarta-feira, 25, com a realização da loteria do Draft 2025, em Nova York.

