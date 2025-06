Fortaleza será sede da "Etapa Inverno" do Circuito das Estações no próximo domingo, 29

Etapa "Inverno" do Circuito das Estações vai ocorrer em Fortaleza no mês de junho / Crédito: Reprodução/Circuito das Estações

A cidade de Fortaleza será palco de mais uma etapa do Circuito das Estações, o maior circuito de corridas de rua do Brasil. No próximo domingo, 29 de junho, a capital cearense recebe a prova correspondente à estação de Inverno, reunindo corredores amadores e experientes em percursos de 5 km, 10 km e 15 km. Em sua 18ª edição, o evento segue com o objetivo de incentivar a prática esportiva. A cada prova completada, os participantes avançam na construção da mandala, formada pelas quatro estações do ano: Verão, Outono, Inverno e Primavera. O desafio completo, inclusive, se tornou um dos maiores atrativos do circuito.