NBA

A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Com 30 franquias, a NBA também é considerada a principal liga de basquete do mundo. Os jogadores da NBA são os atletas mais bem pagos do mundo, por salário médio anual. A liga foi fundada em 6 de Junho de 1946, como a Basketball Association of America (BAA). A liga adotou o nome de National Basketball Association em 1949, quando se fundiu com a rival National Basketball League (NBL).