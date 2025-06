Bia Haddad bate americana em estreia e avança no WTA 500 de Bad Homburg

Com o resultado, na próxima fase, Bia irá encarar a ucraniana Elina Svitolina — 14ª colocada no ranking da ATP — em sua segunda participação em Bad Homburg

A tenista Bia Haddad estreou com vitória no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. A brasileira, atual número 21 no ranking WTA, superou a americana Ashlyn Krueger, 31ª colocada, na manhã desta terça-feira, 24, com parciais de 6/1 e 6/4.

Esta foi a segunda vitória de Bia contra Krueger no circuito. Elas já haviam se enfrentado no último mês, nas oitavas de final do WTA 500 de Estrasburgo.