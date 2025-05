Draft da NBA: com 1,8% de chance, veja qual equipe terá a primeira escolha

Com apenas 1,8% de chance, o Dallas Mavericks venceu a loteria do Draft da NBA 2025 e terá a primeira escolha geral do recrutamento

O improvável aconteceu na NBA. Com apenas 1,8% de chance estatística de vencer a loteria do Draft, o Dallas Mavericks desafiou a matemática e conquistou a primeira escolha geral do Draft da NBA de 2025, realizado nessa segunda-feira, 12, em Chicago, EUA.

A surpresa não apenas marcou um dos momentos mais simbólicos da noite, como também colocou os holofotes sobre uma franquia que, meses atrás, parecia caminhar rumo à reconstrução após a saída do astro Luka Doncic, negociado com o Los Angeles Lakers.

Agora, com o direito de selecionar o principal talento disponível — amplamente apontado como o ala Cooper Flagg, da Universidade de Duke —, os Mavericks têm a chance de iniciar um novo ciclo com um jogador considerado geracional.

Draft da NBA 2025: ordem do sorteio



O sorteio definiu as 14 primeiras posições da primeira rodada do Draft, conhecidas como “lottery picks”, com a seguinte ordem:

Dallas Mavericks San Antonio Spurs Philadelphia 76ers Charlotte Hornets Utah Jazz Portland Trail Blazers Detroit Pistons Washington Wizards Toronto Raptors Memphis Grizzlies Houston Rockets Atlanta Hawks Chicago Bulls Sacramento Kings

Além da escolha improvável dos Mavs, outro destaque do sorteio foi o San Antonio Spurs, que assegurou a segunda escolha geral mesmo com um elenco jovem liderado pelos dois últimos vencedores do prêmio de Rookie of the Year, Victor Wembanyama (2024) e Stephon Castle (2025).