Brasil x Bélgica no vôlei feminino: onde assistir ao vivo e horário

A transmissão de Bélgica versus Brasil estará disponível de forma online e em TV por assinatura. A partida da Liga das Nações feminina de Vôlei terá transmissão ao vivo no Sportv 2, em TV fechada, e no VBTV, via streaming.

Brasil x Bélgica: estreia com novo grupo de jogadores

Após fechar a primeira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminina (VNL) 2025 na quinta posição, a seleção brasileira volta à quadra para dar início a uma nova rodada de confrontos. Desta vez, a sede dos jogos é Istambul, na Turquia, e o primeiro adversário será a Bélgica.

Na abertura da competição, jogando em casa, o Brasil venceu três das quatro partidas, sendo superado apenas pela atual campeã olímpica, a Itália, e somou oito pontos. Já a Bélgica, que ocupa a 16ª colocação com apenas três pontos, venceu apenas a Tailândia até aqui.

Nesta etapa, o Brasil enfrenta Bélgica, Canadá, República Dominicana e as donas da casa, as turcas.