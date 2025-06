João Fonseca perde de virada de italiano em estreia no circuito de grama

Em jogo de total equilíbrio — com direito a dois tie breaks — o brasileiro saiu na frente no placar e venceu o primeiro set, com parcial de 7/5.

Em dia de estreia, o tenista brasileiro João Fonseca foi derrotado, de virada, pelo italiano Flavio Cobolli, número 24 do mundo, no ATP 500 de Halle de 2025, na Alemanha, nesta terça-feira, 17, após quase 3 horas de jogo. Com a derrota, o brasileiro segue sem vencer na grama em torneios de alto nível.

Contudo, a virada do italiano aconteceu com crueldade. O segundo set foi ainda mais disputado do que o primeiro, mas o italiano conquistou, com parcial de 7/6. Assim como o segundo set, o terceiro também foi para o tie-break, com Flavio saindo novamente vencedor e fechando a partida.

A derrota marca o início de João no circuito de grama em 2025. O brasileiro se prepara para disputar o Grand Slam de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra, previsto para começar no fim de junho.

Histórico na grama

Durante sua curta carreira, o carioca disputou somente seis partidas oficiais no piso em quatro competições diferentes, todas no último ano. Suas únicas vitórias na grama aconteceram em Challengers — torneios de pontuação menor do circuito do tênis.

Ano passado, ele derrotou o britânico Kyle Edmund por 2 a 0 na estreia do Challenger de Surbiton, e depois foi eliminado na segunda rodada pelo americano Brandon Nakashima. Em Nottingham, na Inglaterra, eliminou o bósnio Damir Dzumhur, e perdeu para o anfitrião Billy Harris.