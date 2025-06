Roland Garros ao vivo: onde assistir à final Jannik Sinner x Carlos Alcaraz

Alcaraz e Sinner decidem Roland Garros neste domingo, 8, em duelo que promete marcar uma nova era no topo do tênis mundial masculino

A maior rivalidade da nova geração do tênis mundial ganhará neste domingo, 8 de junho, às 10 horas (horário de Brasília) mais um capítulo memorável — e, desta vez, com a glória de Roland Garros em jogo.

Apesar de um início equilibrado, Musetti acabou se retirando no terceiro set por lesão, abrindo caminho para o espanhol alcançar mais uma final de Grand Slam.

Carlos Alcaraz, de 22 anos, retorna à final do torneio em busca de seu segundo título em Paris. O espanhol venceu a edição de 2024 e chega novamente à decisão após derrotar Lorenzo Musetti nas semifinais.

Trata-se de um confronto que vem se consolidando como o principal embate do tênis atual. A rivalidade entre Sinner e Alcaraz tem crescido rapidamente, com partidas memoráveis nos últimos anos, e agora chega a um de seus pontos mais altos, uma final de Roland Garros.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , dois dos tenistas mais talentosos e dominantes da atualidade, se enfrentam na decisão masculina do Grand Slam francês em um confronto que promete técnica, intensidade e história.

Jannik Sinner, por sua vez, vive talvez o melhor momento de sua carreira. Após conquistar o Aberto da Austrália em janeiro, o italiano de 23 anos tornou-se o número 1 do ranking da ATP e chega à decisão de Roland Garros com atuações firmes — incluindo uma vitória sobre Novak Djokovic na semifinal, por três sets a zero.

Com o título, o italiano pode se tornar o primeiro italiano campeão do Grand Slam francês desde Adriano Panatta, em 1976.

Final de Roland Garros: rivalidade que já é histórica



A final será o 12º confronto oficial entre Sinner e Alcaraz. Até o momento, o espanhol leva vantagem no retrospecto direto, com sete vitórias contra quatro do italiano.