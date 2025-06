Jornalista faz comparação entre jogadas irregulares de Neymar e astro do tênis

Profissional de comunicação destaca falta de sinceridade do craque ao comparar com lance de Alcaraz, segundo do ranking mundial de tênis / Crédito: Jogada 10

O jornalista Milton Neves utilizou uma comparação para criticar a falta de sinceridade de Neymar. No caso, o profissional de comunicação citou a diferença das atitudes do camisa 10 do Santos com as do tenista Carlos Alcaraz. O comunicador frisa que o atacante tentou enganar a arbitragem ao tentar marcar um gol de mão no duelo contra o Botafogo. A jogada, aliás, rendeu o segundo amarelo ao Neymar e, consequentemente, o cartão vermelho. Já o atleta espanhol admitiu movimento irregular antes mesmo da arbitragem. Alcaraz até conseguiu mandar a bola para o campo adversário. Contudo, a raquete não estava em sua mão. Portanto, o segundo colocado no ranking mundial de tênis perdeu o ponto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Hoje tivemos dois eventos no mundo: Carlos Alcaraz, da Espanha, se recusando a ter seu ponto contado após admitir que estava com a raquete longe das suas mãos…Aqui no Brasil, tivemos a mão malandra de Neymar. São exemplos. Qual seguir e imitar?”, questionou Milton Neves. Neymar contestou expulsão em derrota do Santos Neymar foi protagonista de nova polêmica em sua passagem pelo Santos. Isso porque o camisa 10 foi expulso durante o segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na Vila Belmiro, neste domingo (01/06). O craque deixou o campo mais cedo após receber o segundo cartão amarelo. Assim, foi às redes sociais para se manifestar contrário à decisão do árbitro. O atacante pediu desculpas aos torcedores do Santos e indicou que no seu ponto de vista, o juíz Davi de Oliveira Lacerda errou ao adverti-lo na primeira oportunidade.