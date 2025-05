Alcaraz vence Sinner e conquista Masters 1000 de Roma

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do ranking mundial, conquistou o Masters 1000 de Roma neste domingo (18) ao derrotar na final, por 7-6 (7/5) e 6-1, o número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, que voltou às quadras após uma suspensão de três meses.

Em uma partida de alta tensão entre dois jogadores que têm tudo para reinar no tênis na próxima década, ambos começaram sólidos, sem conceder uma quebra, até chegarem ao tiebreak no primeiro set, no qual Alcaraz acabou tendo mais sucesso nos pontos decisivos.

Ele chega a Roland Garros (de 25 de maio a 8 de junho) com um retrospecto de 16 vitórias e apenas uma derrota no saibro, confirmando que é o atual dominado nessa superfície.

Depois do equilíbrio no primeiro set, no qual chegou a ter dois break points e um set point a seu favor quando estava 6-5, Sinner, com menos experiência e um desconforto, desmoronou na segunda parcial, enquanto o espanhol ganhou confiança e se arriscou mais, o que o levou até a vitória.

- Fim da sequência de Sinner -

Com esta vitória no Foro Itálico, Alcaraz encerrou a impressionante sequência de 26 vitórias consecutivas de Sinner, a mais longa de sua carreira, iniciada após a derrota na final do Torneio de Pequim, justamente contra o espanhol.