João Fonseca vence francês por 3 a 0 e avança em Roland Garros

Jovem tenista brasileiro garante classificação para a terceira rodada do torneio ao bater o francês Pierre-Hugues Herbert

Fonseca enfrentou um adversário muito experiente. Herbert tem 34 anos e chegou ao top-2 do ranking de duplas, além de ser detentor de 23 títulos. Apesar disso, o brasileiro conseguiu travar um grande duelo com o dono da casa e venceu.

João Fonseca está na próxima rodada da chave simples masculina de Roland Garros. Em um jogo muito equilibrado, o brasileiro venceu o francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 0, nesta quinta-feira, 29, com dupla parcial de 7/6 e 6/4.

Na próxima rodada, João Fonseca enfrentará o vencedor do duelo entre Gary Monfils e Jack Draper, este último o quinto colocado do ranking da ATP. A partida entre os dois é nesta quinta-feira, às 15h15min.

Fonseca x Herbert: como foi o jogo

O primeiro set foi muito equilibrado. Fonseca começou muito bem, realizando uma quebra de serviço. Porém, cedeu reação ao francês, que devolveu a quebra de saque.

No sétimo game do set, João conseguiu uma nova quebra, diminuindo a vantagem para Herbert, que liderava por 4 a 2 até então. No game seguinte, o brasileiro confirmou o serviço e igualou tudo em 4 a 4.

Após muito equilíbrio, o primeiro set foi para o tie-break. Com direito a dois aces, o carioca fechou por 7 a 4 e venceu com parcial de 7 a 6.