Evento da WSL na Taíba recebe apoio de rede social esportiva

Felipe Caetano, sócio-fundador do aplicativo DARE, um dos patrocinadores do evento, ressalta a importância da liga esportiva e os benefícios que a prática de modalidades como o skate e o surfe trazem para o cotidiano das pessoas.

"O surfe, assim como o skate são esportes que transmitem valores fundamentais para a vida de qualquer pessoa, contato com a natureza e no skate o cai levanta e tenta de novo, esse exemplo na nossa opinião é o que faz o esporte ganhar tanta notoriedade."

"Não tivemos dificuldades, inclusive o Dare selou uma parceria fundamental com a Federação de Surfe do Ceará, cujo presidente é o Amélio Júnior, com todo apoio da federação e também da prefeitura de São Gonçalo do Amarante, o evento tem sido bem satisfatório e muito bem elogiado".

O executivo mencionou a qualidade da estrutura vista na Taíba e ressaltou a parceria que seu aplicativo formou com a Federação de Surfe do Ceará.

Patrocinador do evento, Felipe Caetano explica como funciona o aplicativo DARE e como sua proposta encaixa no evento.

"Apesar de custar caro, existe um benefício enorme para a comunidade local, porém, acreditamos que através do digital esse ou qualquer evento pode ter mais perenidade e impulsionar a economia local apenas com o uso de um celular".

"O diferencial do DARE é a integração de desafios espalhados por um mapa interativo, inspirando-se no conceito de Pokémon GO. Assim, os usuários podem participar desses desafios e batalhar com seus vídeos, competindo por reconhecimento, prêmios propostos por marcas e pelo DARE dentro do aplicativo", conclui.