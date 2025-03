Praia da Taíba receberá etapa da Liga Mundial de Surfe em março

A praia da Taíba, localizada em São Gonçalo do Amarante-CE, sediará o WSL Taíba Pro, uma etapa da Liga Mundial de Surfe. O evento acontecerá de 13 a 16 de março e deve reunir mais de 300 atletas na competição. Além da categoria principal, também será realizada a etapa Pro Júnior Sub-20.

Ambas as competições terão categoria masculina e feminina e serão disputadas no" Morro do Chapéu", nome dado ao pico da praia da Taíba.